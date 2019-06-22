六月十二日，有激進分子在立法會外進行暴力衝擊，以磚塊、鐵枝、鐵馬等襲擊警員，反對派聲稱只要當日有份集會都是「暴動」，將暴徒與其他和平示威者綑綁。



據報道，多名法律界人士強調，根據暴動罪的定義，當日以和平方式參與示威活動者，是不會被指控暴動的。



警務處處長盧偉聰周一晚在會見傳媒時表示，大部分參與示威者都是和平示威，警方此前在新聞稿中有關「暴動」的說法，是指當日有一小部分人行為涉干犯暴動罪，沒說整個事件是暴動。前刑事檢控專員江樂士亦認為：「他（盧偉聰）是頗為正確，明顯地當時人數很多，但只是相對少數人參與暴動，明顯警務處處長是說這些人，其他人路過、觀察發生甚麼事，他們不是參與暴動，他們不會有罪，因為單單在現場，在香港法律是不構成罪行。」



民主黨主席胡志偉日前出席電台節目時表示，若政府希望修補撕裂，應以緩和寬鬆的方式處理今次事件，例如撤銷所有示威者控罪、停止搜查；而涉及扔磚等行為被捕，警方可改控普通襲擊等罪名。



法律面前人人平等，胡志偉要求對參與衝擊者撤銷控罪，或構成妨礙司法公正罪行。議員可以決定告甚麼罪，那麼香港就會變成「人治」而不是法治，破壞了香港引以為傲的法治制度。筆者尊重市民為了公義走出來，從來無懷疑過參與反修例集會人士愛香港的心，但當示威者拿起磚頭掟警察時，就是選擇了暴力而不是公義。犯下罪行的人就必須經過法庭公平公正的審訊，依法接受法律後果。



香港已經元氣大傷，付出了很大代價，希望大家可以冷靜下來，放下仇恨及執着，以愛及包容修補社會的撕裂，眾多市民都希望社會盡快重回正軌，香港可以向前行，走出政治紛爭。