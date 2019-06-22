過去兩星期，數以十萬計市民上街反對修訂《逃犯條例》，最終政府在民意壓力加上立法會被反對派圍堵甚至暴力衝擊下，決定無限期暫緩立法。一條原本是伸張公義、針對逃犯、世界各地都有類似安排的法例，竟會引發聲勢浩大的反政府運動，很多人都始料不及。



有人認為政府失敗在於宣傳和解說，反對派有數條網上瘋傳渲染恐怖的短片，相對於政府密密麻麻的所謂宣傳單張，宣傳手法就有如長矛大刀遇上隱形戰機，在輿論和網絡平台上完全捱打。此外，也有包括筆者在內的意見認為，在中美博弈鬥爭最尖銳之時，美國勢力高調介入，添柴添火，儼如一場「顏色革命」。



上述兩個原因，第一個是技術問題，第二個是外部因素，但都不是問題的核心。我問過一些反對立法的人，發覺怎樣和他們細說條文保障也沒有用，說到底就是信與不信的問題。若連基本的信任也沒有，再合理的法例也會被曲解成「惡法」。面對未來，應先去思考信任危機的根源，然後再思考如何重建市民對政府的信任。



說實話，香港的政治就是先天不足，後天失調。先天不足是指「發展中的民主」政制，以二○一五年政改失敗告終，行政長官和立法會仍未完成《基本法》中雙普選的目標，令深受西方民主意識形態影響的一代人，對政府認受性打了折扣。回歸後內地發展勢強，但內地、香港意識形態的矛盾，令很多人擔心北京會影響香港的自治，甚至破壞原有的民主與自由，形成一種難以言喻的憂慮和恐懼。



所謂後天失調，是指由於社會結構及政治發展的關係，商界是支持政府最有力的夥伴，政策傾向商界利益，就算政府偶爾推動一些改善勞工權益的政策，也是阻力重重，加上全球化和資產泡沫等原因，造成香港雖然是經濟發達地區，但亦是全球貧富差距最大且樓價最高的地區。大多數港人在長工時、壓力大的情況下，都分享不到經濟成果，年輕人買不起房子，成家立室成奢望，到老退休時又沒有完善的保障。基層成了無盼望的窮忙族，中產終日擔心向下流，下一代發展前景不明。如此的生活，市民對政府又怎會有信心？



想要持續推動香港成為一個公平、合理、公義的社會，政府就要照顧大多數人的利益，針對現時社會所得分配不公，既得利益者就必須讓利。過去由於現有政治制度的狀態，在爭取公平合理的社會分配方面就碰上重重阻力。筆者說過，一五年政改失敗最大的受害者是勞工基層，今天面對這種社會撕裂和躁動，若商界既得利益者仍死抱賺到盡的思考方式，最終將導致社會極度動盪，最終來個魚死網破，良好營商環境亦會毀於一旦。



或許你會笑筆者所言猶如與虎謀皮，但筆者始終相信商界中也有開明的一群，應明白現時不公平的社會是不可持續的，真正愛國愛港的就要正視社會不公的問題，比如在假期政策、工時政策和退休保障等重大基層議題上，好好地回應社會上廣大市民的訴求，讓政府能有空間大展拳腳，推動社會改革，贏回市民的信任，才是官商民共贏之上策。