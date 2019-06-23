神州觀察：接力腐敗暢無阻 權力何曾有制約

內地社會貪腐成風，不少地方更呈現塌方式、系統性腐敗，小到鄉村基層單位，大到一個省，乃至全國範圍、整個系統的集體腐敗，結果常常是「拔出蘿蔔帶出泥」，一扯就是一窩，一倒就是一片，如同癌細胞難以控制，不無亡黨亡國之虞，這樣的例子在中國歷史上可謂俯拾皆是。



青海省海東市樂都區屬國家級貧困縣，當局為徹底改變這種狀況，多年來投入大量資金，鋪設了一條條鄉村道路，冀讓老百姓看到脫貧致富的希望，本屬利國利民的好事，可惜有利益的地方就有腐敗，隨着樂都區交通運輸局原局長辛曉梅因貪污受賄落台及判刑入獄，從而牽出該局前後五任局長接力貪腐醜聞，且跨度長達十餘年暢行無阻，所有制度監管皆成擺設，以致國家財產遭受巨大損失，令人震驚。



從當局公布的案情看，該五任局長的腐敗行徑及貪腐金額不盡相同，但有一點卻相當一致，便是他們在任一把手期間的權力完全不受約束，以致私設小金庫、財務造假、工程招標建設優親厚友都是常事，所有環節皆可進行權力尋租，且「新官不理舊帳」，踏着前任的貪腐足印而行，與當局所期望的不敢腐、不能腐、不想腐目標簡直差天共地，非常諷刺。



事實上，諸如此類的系統性、塌方式腐敗在內地基本上無處不在，交通系統更淪為腐敗重災區，莫說是區區一個地方交通局，就是各省交通廳的廳長近年亦如「下餃子」般紛紛出事；像哈爾濱交通系統早前爆出的腐敗窩案，涉案者達一百多人，社會影響堪稱惡劣。至於內地官場、公檢法等職能部門的集體腐敗案件更是不勝枚舉，當局卻指現時的反腐鬥爭已取得壓倒性勝利，並從過往的運動式轉向制度式反腐，實情如何惟有見仁見智了。



更不堪的是，內地官場邊腐邊升、前腐後繼之風至今亦未能得到有效遏止，正如青海省紀委監委通報所指，涉案五位局長的違紀違法行為皆發生在交通工作崗位上，之後仍陸續獲提拔，可見問題並不止出在官員自身缺乏黨性原則，而是整個機制出了問題。至少提拔他們的上級應負上嚴重失察之責，若上級官員亦屬同類，則更無監管可言，且極易形成瞞上欺下、同貪共腐局面；發現難，查辦更難，否則秦嶺別墅案又怎需「六道聖旨」？山西官場「大地震」之後，當地腐敗窩案為何仍頻繁上演？



所以說，官員的選拔及監督體系不改變，反腐口號再多、喊得再大聲都是在做無用功。開弓沒有回頭箭，但反腐若只能永遠在路上，則說明腐敗行為一直存在，當局的反腐機制已然失效，這才是最大的問題。



