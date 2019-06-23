正論：但見舊人爭解困　哪聞高官說人話

香港經歷了回歸以來最無法無天的一夜，市面雖然回復平靜，但人心已不可能回到從前。面對三權瀕臨崩潰、警隊威信掃地，港府竟無一人走上前台扛起責任，特首失蹤、「一哥」無影，反而前朝舊臣爭相解局，不能不令人慨嘆：問蒼茫大地，誰主香江！



警察總部被示威者包圍十六小時後，總算恢復正常運作，警員及清潔工人整日忙着收拾殘局，然而，警總外牆的蛋液、塗鴉可以抹走，但示威者「羞辱式」的行動，卻成為警員以至市民心頭無法抹走的烙印。警方昨日發表「嚴厲譴責」聲明，揚言會對包圍警總的示威者作出嚴肅跟進，可謂姍姍來遲，難怪被外界嘲為「事後炮」。



可以毫不誇張地說，回歸接近廿二年，警隊的威信從來沒有如此重挫過，警民關係亦從來沒有如此緊張過。警察隊員佐級協會要求高層追究示威者違法行為，絕對是應有之義。很可惜，作為「一哥」的警務處處長盧偉聰，不僅在整場示威中不見蹤影，昨日全日亦沒有現身，這對於本已士氣低落的前線警員來說，簡直是雙重打擊。



反而警務處前處長曾偉雄仗義執言，力撐警方在「612暴動」中使用的武力「克制、有需要及合法」，是「被動式使用武力」，檢控示威者與否應由法律處理而非政治，當被問及警方是否要就事件道歉，更強調「不希望道歉變成風土病」，可謂擲地有聲，跟盧偉聰的軟弱無能恰成鮮明對比。



必須指出，示威者包圍警總作出種種挑釁和攻擊，有警員被擲雞蛋，有警員被雷射筆直射雙眼，有警員被淋油，這些不僅是襲警行為，甚至能置警員於死地。警方如果僅止於口頭譴責而沒有實際行動，就如俄羅斯總統普京所說：「沒有實力的憤怒並無意義。」「一哥」一味龜縮，對得起全港三萬名警務人員嗎？



同樣窩囊的還有特區政府一眾高官。律政司司長鄭若驊作為修例風暴頭號罪人，修例期間幾近隱形，立法會五次會議四次不出席，完全沒有盡過解說和游說責任，導致港府兵敗如山倒；到了港府一跪再跪，亦只是鬼鬼祟祟透過網誌致歉，引來全城聲討；及至昨日出席公開場合面對傳媒，才不得不重複「真誠道歉」的廢話，卻繼續戀棧權位，簡直寡廉鮮恥。至於特首、政務司司長等問責高官，更一直迴避見人，令人不齒。反觀前政務司司長林瑞麟、運房局前局長張炳良紛紛越俎代庖，為港府和時局發聲。「舊電池」竟然比現任官員還積極，難怪令人疑問，港府到底由誰人「揸莊」。



「十四萬人齊解甲，更無一個是男兒。」面對這場空前的政治風暴，整個特區政府由上到下醜態畢呈，香港陷入無政府狀態，只能任由反對派魚肉。值此風雨飄搖之際，誰能帶領香港前行？



