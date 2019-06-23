功夫茶：上樓難於上青天　民怨爆煲何足奇

冇靈魂政府施政有個特點，就係好吹得！好似嗰位吹到自己「好打得」嘅特首林鄭月娥，忽然一變而成「好跪得」，家陣一跪再跪，跪到冇咗影咯。



嗱，大家一定記得，林鄭甫上任咪一臉得戚話「解決房屋及土地問題係本屆政府重中之重」嘅，基層仲以為遇到救世主添，殊不知佢嘅建屋大計原來又係靠吹，「明日大嶼」冇十幾廿年難以成事，同海市蜃樓冇乜分別嘅咋。無能政府吹來也吹去，吹到教人掉眼淚，不過應了「倒掛臘鴨，油嘴滑脷」呢八個字，功夫茶只能嘆一聲：為政不務實，苦嘅係基層。



呢，事實擺在眼前，日前房委會估算，本年度只有約二萬四千一百個公屋單位可供編配，創九七年以來新低。喂！回歸以來，個個特首都話要加建公屋，之但係講係一回事，做又係另一回事噃，除咗有董伯伯嘅「八萬五已經不存在」，吹住口哨上任嘅曾蔭權爵士更加停建居屋、減建公屋，遺禍至今。功夫茶憶起呢啲前塵往事，至今仍然係一殼眼淚呀前世！



鬼咩，特衰政府根本心中無民，成日話「以人為本，與民同行」，如果真係明白「安民之道在於察民疾苦」，又點會口水多過浪花，唔努力覓地建屋吖。林鄭仲要巧立名目，推出綠置居等項目挖東牆補西牆，結果令公屋供應更加緊絀，如此本末倒置嘅房屋政策，根本就係違逆民心。



睇吓啦，目前公屋輪候冊有近廿六萬宗申請，平均上樓時間達五點五年新高，屋漏偏逢連夜雨，破六年大關指日可待。當局承認公屋落成數字較低，但仲死撐唔認出現斷層，擺明自欺欺人啫。最離譜係，明明公屋供應量唔達標，官老爺仲學人大玩數字遊戲，一時推「長者業主換樓先導計劃」，一時又推「長者寬敞戶調遷至較細單位，可享終身免租金」，總之花臣多多，有姿勢冇實際，難怪被房委會委員批評，當局不但無法改善供應，反而更加惡化，三年上樓目標已經係天方夜譚喇！



唉，睇到公屋輪候冊愈來愈厚，基層市民等了又等，等到條頸都長埋，真係上樓難於上青天！功夫茶心諗，如果六年上到樓，都真係要擺番十圍八圍慶祝吓咯！就好似先前小一派位放榜，啲仔女分配到名校，家長激動到湧出歡欣喜悅嘅淚水，仲高興過中六合彩咁話。



又難怪嘅，早前有調查指居住環境欠佳嘅港人，尤其幾十萬劏房戶，都有不同程度嘅抑鬱、焦慮同壓力。家陣社會怨氣咁大，動亂咁多，話唔係特衰政府解決房屋問題無方而埋下嘅禍根，三歲細路仔都唔信喇！



