中央政府不作為，建制派不作為，自由黨一如既往，見風使舵。行政會議除了少數人如葉劉淑儀等之外，見困難便龜縮，為求自保，先舉白旗。行政會議召集人陳智思，從葉劉淑儀陣營跑到林鄭月娥陣營，現在又想跳船，把一切責任推於林鄭一人，全無集體負責制下的戰友情誼，只像一個金主。



林鄭月娥之敗，在於出身港英政務官體制，缺乏國際視野、政治智慧，又不屑請教專家顧問。單憑兩、三人孤軍作戰，面對全球第一霸主的美國，便是送羊入虎口，不敗才怪。美國有全球最優秀的戰略謀劃，廣泛的情報網絡，幾十年在香港深耕的經營積累，加以最新的大數據和網絡操控民心民情民意，林鄭隻身應付怎可對抗呢？



現時林鄭之敗形成政府癱瘓，民心兩極化卻一方亢奮，一方潰散，正是美國乘勝出擊的大好時機。對應之策不應是林鄭政府苟延殘喘，任人宰割，而是整個政府總辭，一是表明對施政失敗負責，且是整個政治問責團隊而非林鄭個人；二是政局如此，再難有效執政，請辭以讓賢，給香港政局一個新出路。總辭便是讓中央政府、立法會與香港社會來收拾殘局。



林鄭總辭要選舉新政府，按照《基本法》安排進行選舉，但是新政府上任之前，林鄭政府為留守政府，繼續施政，還可利用原來立法會的多數票來推行未竟的施政工作。沒有再選的顧慮，林鄭應可放手辦事，作最後的貢獻。



選新特首帶動新的政治過程，應可以分散目前政治衝突的焦點，一是林鄭總辭，難以再追打；二是選特首乃另一番較量，或許美國會策動攻擊選舉，但需要重新動員。選委中涉及廣泛利益，美國沒法收買或動員，贊成特首選舉與否便不成簡單的二分法，美國或許不會在大戰勝利之後再開展另一場不同的大戰。



此外，中央政府也應該重新檢討在香港事態中國家安全的因素，全力堵塞外國勢力不當地介入香港本地政治。國防、外交屬於中央事務，國家安全亦屬同一性質，中央政府不能撒手不理，放任外國勢力在香港任意妄為。



「一國兩制」不能容許香港成為反共反中基地，甚至與台獨等勢力聯手顛覆國家。中央政府應掌握外國勢力在香港從事觸及國家安全活動的資料，可及時依法制止。港獨已是立法禁制，任何涉及港獨，不論是港人或外人，都應依法處理。香港立法不及，中央政府亦應依法把相關法例在香港推行，嚴格法治。



在中美矛盾惡化、香港問題複雜化之際，這是刻不容緩。