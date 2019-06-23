「兵熊熊一個，將熊熊一窩」，特首林鄭月娥「認衰」及「跪低投降」之後，整個香江府衙、大小官吏驚惶失措，好像自己在修訂《逃犯條例》一役中幹了天大的錯事、壞事，在反對派不斷反攻倒算的「白色恐怖」中惶惶不可終日。尤其是香港警方，在這次事件中維持秩序、反擊暴徒暴亂的表現，更成了反對派和參與暴亂之徒的痛擊對象，要把他們告上法庭，「繩之以法」。



這個世界已經不是警察捉賊，而是賊捉警察，警察叔叔多得「林鄭媽媽」唔少也。香港特區行政、司法系統就要癱瘓，怪不得反對派正規劃成立「臨時政府」取而代之。而朝廷事到如今還不知糾錯糾偏、撥亂反正，實乃正在犯「根本性、顛覆性的錯誤」，「十四萬人齊解甲，更無一個是男兒」，能怪誰乎？



朝廷不糾錯、不糾偏，繼續「支持、理解、尊重」林鄭的跪低投降，這個已如喪家之犬的林鄭是想辭職也辭不了的，她要為朝廷的「支持」死扛。行屍走肉就行屍走肉吧，管治癱瘓就管治癱瘓吧，這些已不關她的事，已不是她的錯，賴着不走也是無奈，身不由己，就像當年董伯伯說的「走很容易，做下去不易」。



可以想像，午夜夢迴，林鄭無語，她是多麼希望反對派、香港市民也能充分「理解、尊重」她目前的處境呀。可惜，得到過林鄭關照的反對派沒有這樣的好心腸，政治鬥爭也不能有這樣的「同情心」，林鄭只好自作自受，為自己的「決定」承擔後果。



然而，香港很冤，香江警察、大小衙門很冤，要和林鄭月娥一齊「受難」捱打，法治淪喪，管治癱瘓；老百姓將生活在一個黑白顛倒、是非混淆、惡人當道、暴徒橫行、亂象不絕的環境裏。林鄭，千古罪人也。



經此一役，反中亂港集團不但收復失地，而且打了翻身仗，氣勢如虹，要「直搗太平山」；港獨勢力必會捲土重來，力量壯大；漢奸之所為已證明很有影響力，與外國勢力勾結，逼朝廷退讓喪權非常有效。而京港這邊，不但將熊，而且帥錯，再這樣下去，大局傾覆，遲早間耳。