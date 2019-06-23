不知從甚麼時候開始，香港變得如此陌生，如此可怕，如此無法無天。面對示威者步步進逼，港府徹底跪低，立法會完全癱瘓，高等法院關門落閘，連警察總部也受到圍堵，行政立法司法執法全面淪陷，當年內地文革亂象也不過如此而已。反對派到底想將香港推向何方！



在政治狂躁之下，整個社會只能有一種聲音，任何人發表不同意見，會立即遭受圍攻、謾罵、恐嚇，家人和朋友也會受到株連，有的甚至被威脅「殺全家」，香港人彷彿活在白色恐怖中，不寒而慄。不是說香港是法治社會嗎？不是說香港有言論自由嗎？核心價值還要不要？



對反對派而言，法治是可以任意扭曲的，言論自由是他們的專利。他們利用輿論顛倒是非，混淆黑白，刻意煽動仇警情緒，導致警方動輒得咎，不敢或不願執法，使香港陷入無序狀態。當然，背後少不了外部勢力的推波助瀾。美國總統特朗普說得最直白，「香港人用這種方式與中國打交道十分有效」、「我會讓示威者為自己發聲」；國際特赦組織也加入大合唱，批評警方使用「過分及非必要的武力」，做法「有違國際人權法及標準」云云。



這就奇怪了，如果說香港警方使用盾牌和催淚氣體也屬於「過分及非必要的武力」，那麼美國警察動不動就開槍殺人，又該如何解釋？所謂的國際標準到底由誰制訂？



世道衰微，邪說暴行有作。這場政治風暴的最大禍害不是破壞社會秩序，也不是損害經濟民生，而是摧毀法治根基，扭曲是非觀念。社會秩序可慢慢恢復，經濟民生可逐漸復原，但當法治根基被毀，整個社會習非成是，將歪理當真理，將醜惡當美好，將少數人的意志強加於大多數人，這才是最最可怕的事。也許，這正是反對派及外部勢力希望見到的結果，他們將香港命運作為賭注，將七百萬人綁上戰車，難道你甘願任由擺布？