反對派的野心無止境，政府連番跪低兼且叩頭認錯，依然不「收貨」，又發起大規模衝擊，金鐘政總一帶包括立法會大樓固然首當其衝，今次連其他政府部門大樓亦成為目標，灣仔稅務大樓及入境事務大樓被示威者攻入。市民會問，警察在哪兒呢？原來他們亦是泥菩薩過江，自身難保，灣仔警總被重重包圍，堵塞出入口，又掟雞蛋及向警員淋偈油，在牆上塗鴉，極盡挑釁羞辱之能事，顯然是報復「612」暴力騷亂受到警方武力鎮壓。



示威者目無法紀，今次連法院也被殃及，高等法院及灣仔區域法院要落閘戒備，防範審訊中的案件受到騷擾。法律界人士亦表示，法院受干擾，對於案件公平性會有影響。試想想，若暴徒出庭受審，外面不斷有人包圍法院叫囂造勢，隨時衝入法庭，陪審團甚至法官受到群眾壓力，對判案影響難以估計。反對派處心積慮，為求拯救被捕同伴，可謂無所不用其極。



立法會是修逃犯例風波的重災區，會議紛紛取消押後，很多草案及撥款沒法如期在暑假休會前通過，其中包括四間公立醫院重建工程百億元撥款。年輕人自覺來日方長，可以浪費時間搞破壞，但老弱病殘卻是爭分奪秒，遲一日治療便多一分折磨甚至失救，想問示威者是為民請命，還是擾民害命呢？



立法行政癱瘓，法院落閘，港英餘孽經常放在口邊、奉若神明的三權分立不堪一擊，頃刻變了三權分倒，而且是他們同黨帶頭推倒。口講不能作實，身體最誠實，法院判決有利時便大聲尊重法治，否則就疾呼法治已死。龍門任搬，市民切勿「跟車太貼」。現在事件已不是單純的抗議請願，有人密謀在香港搞「顏色革命」，推翻原有的權力核心，搶奪管治權，建立以他們為尊的制度，最終目的是令香港成為反華反共基地。香港人醒醒吧，別再迷信三權分立牢不可破了。