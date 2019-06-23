律政司司長鄭若驊日前透過網誌「道歉」，遣詞用字與特首林鄭月娥、保安局局長李家超的「道歉」聲明如出一轍，鄭若驊昨日出席資深大律師委任典禮，面對記者時被迫開腔道歉：「政府就修訂《逃犯條例》工作的不足，引起社會矛盾和紛爭，作為政府一分子，我在此真誠致歉。」這些話林鄭月娥已經講過，李、鄭二人只是重複說一遍。整個特區政府原來找不到一個會寫道歉聲明的文膽，特首辦、律政司、保安局，不是都有政治助理和政務助理嗎？這些人年薪過百萬，平日原來閒着沒事，浪費公帑？



說到承認錯誤，前特首董建華有誠意和認真得多。



董建華在二○○五年一月發表的施政報告如是說：「政府的一些政策和措施令市民痛苦和不安。未能確立『以民為本』的施政理念，制訂政策的時候，未做到凡事想市民所想、急市民所急；未能充分顧及社會的承受能力和政策的爭議，過急推出太多改革措施；缺乏危機意識和政治意識，缺乏應付政經轉變的經驗和才能，處理一些突發事件時顯得進退失據，影響了政府的公信力和管治能力。」沒有文過飾非，不是官腔。林鄭月娥、鄭若驊、李家超等就香港有史以來最大規模、參與人數最多的反政府遊行，只是講了一句「就修訂《逃犯條例》工作的不足，引起社會矛盾和紛爭，向市民真誠道歉」，與老董的「幡然悔禍」的態度相比，真是優劣立判。董建華顯然也是一位知恥的人，在發表施政報告之後兩個月召開記者會，宣布以身體不適為由向中央人民政府請辭。董建華對記者說因為腳痛令他十分困擾。「腳痛」後來便成為「潮語」，意即「下台」。



至於以林鄭為首的特區政府，兩年不到的時間的倒行逆施，令民怨沸騰，青年以死相搏，社會動盪，人心虛怯，沒有任何一位主要官員需要問責下台，而位高權重的主要官員不但沒有絲毫愧疚，還要繼續語無倫次。鄭若驊昨日表示，有關六月十二日金鐘的衝突定性為「暴動」與否，不會影響律政司的檢控工作。因為律政司根據《檢控守則》作出檢控，是獨立、不偏不倚、無畏無懼。鄭若驊的鮮廉寡恥真是「登峰造極」：知法犯法，大宅有僭建，辯稱不知情，於是律政司不告律政司司長；黎智英刑事恐嚇記者證據確鑿，不予檢控；前特首梁振英在任期間收取澳洲UGL五千萬港元沒有申報，涉嫌觸犯公職人員行為失當罪，不予起訴的理由語焉不詳……莫非這就是鄭若驊所說的「獨立、不偏不倚、無畏無懼」的檢控守則？讓這樣人格卑下的人繼續擔任律政司司長，香港的法治還有救嗎？