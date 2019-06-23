佔領之亂是香港由治入亂的分水嶺，社會自此無日安寧，修訂《逃犯條例》引發的連串動亂重挫港府和警隊威信，更是開啟了香港步向死亡的第一步。少數不懷好意的野心家、政客、黑手、反中亂港傳媒聯同外部勢力，煽動愚昧無知的群眾，不搞死香港不罷休。二○一九年必定載入史冊，宣告香港百多年來努力建立的法治制度化為烏有、標誌香港幾代人努力成就的光輝傳奇落下帷幕。



一班滿口民主法治的政客及示威者，幹的卻是無法無天的壞事，黃之鋒之流帶領大群無知群眾包圍警察總部，對警察擲雞蛋、在警總外牆塗鴉、爆粗指罵警員、高呼盧偉聰下台、要求釋放被捕人士，甚至擺出欲衝入警總搗亂的架勢，這是甚麼法治！甚麼民主！最可笑的是，被捕示威者早就獲准保釋候查，根本不在警總之內，示威者卻一味高呼放人，擺明就是冇腦、人云亦云。



如果這班人真的尊重法治，就應該留待法庭審判示威者是否有罪，而不是聲大夾惡；如果這班人真的尊重民主，就不應該騎劫其他香港市民希望安居樂業的權利，難道現在的香港真的是誰大誰惡誰正確？從這些人身上，再次印證了「民主民主，多少罪惡假汝之名而行」是顛撲不破的真理！



已有本地商會表示，部分海外商家擔憂香港無日無之的示威會癱瘓交通、影響安全而拒絕來港洽談業務，這僅是開始，相信很快就會連旅客都拒絕來港，尤其是內地旅客。反對派摧毀完香港的法治再摧毀香港的經濟，他們是求仁得仁，但對其餘幾百萬奉公守法、只求有啖安樂茶飯的小市民來說，公平嗎？



現在的港府奄奄一息，跟行屍走肉無異，未來的區議會和立法會兩大選戰，還有何政治能量阻擋黃之鋒等港獨政客參選？明眼人都知，一旦港獨入侵議會，兩制必然加速玩完，港府坐以待斃，難道中央繼續見死不救？