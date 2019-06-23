特區政府已宣布擱置修訂《逃犯條例》，警察平亂時有否採用過分武力，自有監警會調查，被捕示威者能否入罪，也該由法庭裁決。天下本來無事，示威者偏生不依不饒，此刻該如何疏導民情，便端賴在上位者的智慧了。



特首林鄭月娥是公務員出身，從政近四十年，思想已被條條框框束縛，遇事就「開記招、發聲明」，如此刻板，豈能爭奪到輿論的話語權？要解決當前問題不難，特首應直接走入群眾，以誠懇態度講幾句具閃光點的說話，或許輿論就會轉向，特首的形象亦能變好。



第一句，林鄭該說：在我的競選政綱中曾承諾要與年輕人好好溝通，為化解當前問題，我決定召開一個與年輕人對話的交流會，歡迎參加，包括年輕人之中的「憤怒鳥」在內。特首樂意與「憤怒鳥」面談，就是閃光點，社會就會矚目。



第二句，林鄭在交流會中一開始便宣布，已聽到市民聲音，既然大眾認為用撤回修例的字眼比擱置好，特首從善如流，馬上撤回方案。這個決定最先不在政府聲明中公布，而破例在交流會中提出來，就是顯示特首對年輕人的重視，以及對是次交流的誠意。特首突然宣布撤回方案，是另一閃光點，橫豎早晚都要撤，何妨賣個人情。



第三句，特首告訴與會者：但在不該退的原則上，絕不能為討好大眾而退，被捕示威者是要經法定程序審訊的，任何人都不該逼特首干預司法，貿然將被捕者免罪。



第四句，林鄭月娥應該幽自己一默，說：「我像你們這般年紀時，年年爭取考第一，如今雖然老了，但是初心不改，我仍然想和香港人一起考第一。坦白說，如果我在這刻交卷，在歷任特首中一定是考第尾。但我是香港人的女兒，一刻未完卷，一刻仍不放棄，請大家容許我繼續完成試卷，我一定會還大家一個好成績！」