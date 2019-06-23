香港管治失效，已到了最危險的時候！日前大群人聚集在立法會示威區，隨後更「野貓式」佔領及圍堵多個政府部門，波及政府總部、立法會、警察總部、高等法院及灣仔區域法院，多項公眾及交通服務受影響，港島慘被攻陷，惟政府撒手不管。香港恍如怒海狂濤中一隻無舵之舟，只差一個巨浪即可滅頂！



最令人觸目驚心的，無過於示威者用盡各種暴行挑戰警方：警總五個出入口被堵塞，外牆被噴上「狗」、「黑警」等字眼，又在警總招牌下貼上「永不屈服」四字；多名示威者爬梯擒鐵馬，用雨傘、膠紙、噴漆等遮蔽警總外牆的閉路電視，有警察被淋偈油……這些惡行均沒有警員制止，或者說警察絕對「克制」吧！警隊「一哥」盧偉聰全日未見露面，示威者自製尋人啟事加以嘲諷！



面對示威者瘋狂挑釁，警隊「一哥」龜縮，又可美其名為「不想火上添油，增加示威者的反抗情緒」，然則，堂堂象徵保護市民生命安全的警總，日夜被圍困，大樓內更有懷孕女警、老人家、未能回家照顧罕見病六歲女童的媽媽，還有數十宗「九九九」求助未能即時處理。而警察只能舉黃旗，派個警察公共關係科高級女警司溫柔提示「不是要清場，警方尊重市民和平表達權利」，又祭出所謂「談判專家」企圖與示威者對話！這場面無疑十分滑稽，等於你叫一群餓慌了的老虎放下嘴邊叼着的血淋淋山羊，而且仲要佢哋全部立地成佛！阿哥，有可能嗎？



當老鼠惡過貓，你話呢個係乜嘢世界？一場修訂《逃犯條例》政治風暴，徹底凸顯行政立法司法全淪陷，香港呢隻怒海孤舟只等巨浪沒頂，寧不悲乎？當年諸葛亮罵死王朗：因廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。狼心狗行之輩，滾滾當朝；奴顏婢膝之徒，紛紛秉政……不正是特區政府一班廢柴高官的寫照？除了道歉、跪低同龜縮三道板斧，再沒有其他，香港唔死都一身潺！