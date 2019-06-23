為了避免社會矛盾升級，特區政府決定暫緩修訂《逃犯條例》工作，更多次向市民致歉。不過，部分示威者的行動繼續「升級」，令香港社會無法正常運行。



示威者日前包圍及堵塞立法會所有出入口，導致議員難以進入大樓，財務委員會、交通事務委員會等與民生、經濟息息相關的會議被迫取消。而其中的財務委員會會議已經是第二次延期，多個關乎本港經濟發展及改善民生的議題因此受到延誤。



財委會主席陳健波指出，財委會討論的完全是民生問題，包括橫洲公屋、醫院重建、興建隧道等等，這些對香港影響很大的項目都正等待撥款。財委會待討論的議題為二十一項，加上工務小組、人事編制小組，實際需要審議的共有三十多項，所涉金額已達七百六十億元。



大批示威者日前圍堵灣仔警察總部，警車也被堵塞而無法進出，示威者更企圖闖入警總，「九九九」緊急求救服務因而大受影響。到了晚上時分，有示威者衝擊警總二樓的出入口閘門，更有奉召到場以運送癌病患者以至孕婦的救護車被示威者阻擋。



連日來多次有示威者堵塞金鐘一帶的道路，日前更發動了「游擊戰」，阻塞多個政府辦公大樓的出入口，攻陷灣仔稅務大樓及入境事務大樓，連金鐘政府合署都被示威者佔領，最高法院急忙落閘，律政司通知員工提早下班，法庭不能運作。



示威者企圖癱瘓行政、立法、司法，令三權運作全面停頓，令全港市民一同「活受罪」，這嚴重損害廣大市民福祉。



悠悠萬事，民生為大。回歸二十二年來，解決民生問題始終是香港社會關注的焦點。最近幾年，多份民意調查均顯示，最多受訪者表示重視社會民生經濟問題，關心政治者則為少數。政治不應影響民生，修例風波應該盡快平息，改善民生、服務市民應該盡快提上日程。