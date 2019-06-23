反修訂《逃犯條例》行動變成反轉香港行動，經過連續兩個周日的大遊行之後，香港這個示威之都再度全球揚名，推動者不肯收兵，連日來發動圍立法會、圍政府總部、圍警察總部的行動，政府一跪再跪、警方一退再退，結果是港島失陷，香港失序、失控。當一個社會失去了「公道」這把天平、這個核心價值，這個社會距離衰落也不遠了。



最近，立法會開不了會，政府總部辦不了公，維持治安的警員無法出入總部，連商界人士要入標競投、進行商業註冊，市民要申領入境處的證件，運輸車輛無礙行駛都做不到，更可怕的是，中三學生應試的TSA系統性評估也被號召罷考，香港正在經歷一場反管治、反法治、反文明的文化衝擊，再退下去，「佔中」之後好不容易恢復的法治、文明精神，將蕩然無存。



政府宣布暫緩《逃犯條例》修訂後，已經言明草案重提無期，日前再補一句已停止修例工作，但反對者繼續衝擊、包圍，以致多個政府部門一再被癱瘓。一地執法總部竟被包圍、停止運作，既是世界級的笑話，也是香港失控的最鮮明警號！無奈，現在的香港猶如一鍋滾油，無法降溫，一滴水、一口唾沫都能炸鍋，因此各方只能啞等熱油降溫。



激進反對派有風使盡𢃇，大打「趁政府病攞佢命」的算盤，與一眾反對派政黨包藏禍心有關。今、明兩年都是選舉年，反對派炒熱反政府民情，有利他們吸取選票，這輛政治順風車，不搭便傻。於是，加油添柴，愈來愈過火。



六月以來的衝擊行動一大核心是反執法、反制度，示威者打出的口號與訴求愈來愈激，部分更遠離公平、公道。例子一，示威者要求警方速龍小隊公開身份、清楚展示警員編號之際，自己卻繼續閃閃縮縮，口罩、面具遮臉還不夠，還要求執法者罵不還口、衝不還手，這是哪門子遊戲規則？



例子二，示威者包圍警總當日，向警員淋偈油、激光射眼、塗污警總外牆及警徽、鎖警總閘門等，無一不是刑事毀壞、傷害他人身體的大罪，但好笑的是，這批人還口口聲聲要求立即無罪釋放早前大衝突中被捕的暴力行為者，這又是甚麼公平準則？



這還不止，示威者擅自封路阻道，阻公務機構辦公，干擾治安、醫療、救援等緊急服務，種種都是禍害香港極深的行為，過而無懲？這又是甚麼公平之道？



憤青們不知進退，把百萬市民的民意用盡用爛，亦把香港數十年來的核心文化敗得一塌糊塗。六月的炙與熱，已經吞噬了香港回歸二十多年的「一國兩制」成績，但「一國兩制」亦在今次事件中更顯其特殊性，任何事有危便有機，連串危難之後，香港能否走出去，重塑我們堅信的核心文化，包括公平、公義、法治、關愛……是未來的挑戰，也是香港人必須找到的出路，否則，香港或就此沉淪，成為九反之地、暴亂之源，屆時，等着香港人的是一個失落繁榮、民生不穩、人人都沒有前路的香港，這就是這個六月給我們的代價。