功夫茶：廢官僚建屋不力　劏房戶水深火熱

孟子曰︰「有恒產者有恒心，無恒產者無恒心。苟無恒心，放辟邪侈，無不為已。」有辦你睇，今時今日香港一大批基層市民莫講話冇「恒產」，連搵個人住嘅竇口都難，成個社會有咩法子唔烏煙瘴氣，七國咁亂吖！



特別係嗰二十幾萬劏房戶，叫天不應叫地不聞，嗰種水深火熱法，絕對不足為外人道。有團體尋日公布研究結果，發現劏房租金指數較舊年上升近百分之八，較舊年全港各類私人住宅單位租金指數上升幅度更高，名副其實「跑贏大市」；如果計埋電費，相關指數亦比舊年上升百分之七，創五年來新高。



聽吓過來人點講喇，有劏房戶一家三口逼喺面積七十呎嘅豆腐膶單位，每月四千銀租金佔家庭總支出三成都算嘞，最慘係衞生情況慘不忍睹，屋內唯一窗口對正天井，一開窗，當堂好似鄧伯伯話齋，烏蠅蚊蟲蜂擁而入，諗起都毛管戙！而即使係咁不堪嘅蝸居，都仲要擔心業主隨時加租，劏房咁好搵，唔怪得高官家人都要分一杯羹喇！



話時話，類似情況只係冰山一角咋。早排港府宣布透過關愛基金撥款，向二萬四千個低收入住戶提供一筆過撥款，幫助佢哋滅蟲滅蝨防鼠患。先唔好講計劃係咪杯水車薪，但堂堂一個國際大都市，人均收入全球數一數二，竟然有咁多人「與鼠同眠」，唔知嘅仲以為去咗第三世界貧民窟，咁都唔係「香港之恥」，點至係？



始終都係呢句︰有頭髮冇人想做瘌痢，鬼唔知住公屋可以提早實現財務自由咩？問題係一方面輪上樓條隊仲長過萬里長城，家陣已經去到平均五年半，三年承諾同八萬五一樣，早就「唔存在」；另一方面公屋落成量遠遠低於目標，今年度估計只有約二萬四千個公屋單位可供編配，創九七年以來新低，喺咁嘅情況下，輪到公屋點止開心過中六合彩，直頭祖墳冒青煙添喇！



大家有眼見，特衰政府拓土建屋講多過做，一味好高騖遠、畫餅充飢，死係要推冇十幾廿年唔見功嘅「明日大嶼」造島計劃；明明有大量官地曬太陽養蚊，都唔識地盡其用，一味整色整水、小打小鬧。好似同非政府機構合辦嘅過渡性房屋咁，僧多粥少之餘連治標都講唔上，幾年眨吓眼過去，唔通要住戶打回原形住番劏房咩！又好似房協未補價資助出售房屋出租計劃，要求三唔識七嘅家庭「共享」單位，堅離地到冇朋友，結果自然無人問津。



悠悠萬事，民生為大。特衰政府牙斬斬話未來要聚焦經濟民生，係就快唔好等下個禮拜，坐言起行大庇天下寒士，勝過口噏噏「道歉」多多聲！