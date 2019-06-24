神州觀察：掃黑官員亦涉黑　打傘行動須升級

隨着中央「掃黑除惡」督導組日前完成進駐各省、市、區，全國近期掀起嚴打「保護傘」高潮，各地均有政法系統官員落台，其中更有掃黑辦主任，神州官場沒有最黑，只有更黑；沒有最腐敗，只有更腐敗。



陝西省紀委監委日前通報，榆林市綏德縣公安局黨委委員、掃黑辦主任任世凱，綏德縣公安局治安大隊大隊長、掃黑辦副主任霍海龍，綏德縣公安局經偵大隊教導員郝東充當黑惡勢力保護傘被立案調查。而任、霍被指入股黑幫組織頭目的煤礦參與分紅，並在偵辦黑幫系列案件中，收賄徇私舞弊，助疑犯逃避處罰。



掃黑辦負責執行中央統一部署的掃黑除惡專項行動，結果正副主任竟是黑幫企業股東，可見民間流傳有「掃黑官員更黑」的說法，並非空穴來風。而在上述三人落台後不久，西安市公安局副局長、掃黑辦公室主任閻鴻日前亦被當地相關部門帶走調查。



今次陝西多名掃黑官員被查，顯然非單一個案，各地應普遍存在，反映內地掃黑形勢依然嚴峻，但同時亦表明中央嚴打保護傘動真格，未來打傘行動勢持續升級。



事實上，不僅是掃黑中存在「貓鼠共融」，官黑一家現象，掃毒行動中也屢屢上演蛇鼠同窩、警匪不分一幕。例如福建、湖南、江西、廣西近日都曾揭發有公安禁毒大隊長販毒和包庇毒販。這正是為何黑幫愈掃愈猖獗，毒品愈禁愈氾濫的原因之一。



掃黑除惡是順應民意的大事，若之前的反腐運動是針對官場腐敗，那麼這場掃黑行動則是針對社會各個角落的「害人蟲」。雖然去年初以來開展的全國掃黑除惡行動，搗毀大批黑惡組織，破獲數以萬計的涉黑惡案件。但之前大多都是黑幫小嘍囉或惡霸村霸及基層警員，反而真正黑幫頭目或大毒梟及更大的保護傘，不是潛逃就是隱藏更深，一些地方掃黑更走樣變形。



眾所周知，哪裏黑惡勢力坐大，哪裏就有政法系統的官員充當保護傘。內地近年破獲的黑幫案亦顯示，某些地方官吏、公安、法院官員其實就是黑幫頭目。當今神州黑道橫行，毒禍成災，根本原因在於黑官黑警氾濫，「保護傘」不過是警匪一家的代名詞而已。



中央顯然也有所察覺，今年以來，各地均有公安高官受查落台。公安部部長趙克志等中央高層亦不斷強調要「刀刃向內、刮骨療毒，堅決清除敗類」，並督促各地把「破網打傘」作為今年掃黑主攻方向。



所謂「打蛇打七寸，擒賊先擒王」，在打傘的同時，或亦有必要順藤摸瓜，將所有黑幫頭目盡快緝捕歸案，才能徹底瓦解黑幫，否則，打掉一把傘，黑幫還會再找另一把傘，隨時捲土重來，繼續禍害神州。