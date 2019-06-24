世界視線：東盟合縱可成　奈何各自為政

東盟十國領袖昨日雲集曼谷，參加第三十四屆峰會，中美日代表齊齊缺席，少了大國的干預，反映這個屬於東南亞的聯盟終成氣候。



強大的獨立經濟體系是提升話語權的首要條件，在中美貿易戰的不明朗因素困擾下，東盟更需同舟共濟，會上提出第四次工業革命，即推動電子商貿和數碼產業，預料新加坡將繼續扮演主導角色。為達致經濟一體化，菲律賓總統杜特爾特亦倡議增加區內勞工的流動性和保障，各國同時簽署多份價值逾百億元的雙邊貿易協議，看來一切都朝着好的方向發展。



不過，利字當頭背後，盟內的嫌隙也逐一浮面，先有馬來西亞指摘緬甸遣返若開邦羅興亞人的做法不當，後有越南當局批評新加坡總理李顯龍在赤柬問題上失言，菲律賓亦嚴正關切印尼傾銷情況。大團結的表象下，怎樣解決各國各自為政的現狀，將是東盟的首要挑戰。由於東盟不倣效歐盟建立共同議會制，盟策如何上行下效，僅取決於各領導人的執行力，最終所謂共同進退，隨時淪為一紙空言。



在處理洋垃圾和海洋塑膠的問題上，東盟輕鬆地達成共識，但面對南海爭議，明顯充滿猜疑顧慮。馬國敦促東盟盡快起草南海行為準則，最快年底可完成一讀，但暫時所見，十畫只得一兩撇。馬國點出了癥結：「南海準則須由東盟作為一個團體來完成，而不應在對該地區提出重疊主張的成員國之間單獨討論。」這段話顯然衝着越南和菲律賓而來，表明南海不是中越或中菲的家事，而是應交由東盟與中國協商。



這點無疑可令東盟的國際地位進一步提升，但相對而言，個別國家的影響力會因此被削弱和稀釋。越南總理阮春福雖明言「各方須避免軍事化，尋求以國際法為基礎，以和平方式解決爭端」，但如何擺平各國領土主張的分歧，申索方似乎較傾向採取單邊策略。菲律賓在會上剛好跟印尼就海洋專屬經濟區問題制訂法規，在杜特爾特眼中，東盟功能暫時只是提供這種平台，缺乏權威和約束力。倘若中國可與菲越各自交易，又何必爭取東盟蓋印核准呢？如此看來，南海博弈成了東盟的絆腳石。