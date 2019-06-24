正論：群魔亂舞三權喪　罪魁禍首律政司

反對派藉修訂《逃犯條例》捲起的政治怒潮翻轉整個特區，三權崩壞，警權淪喪，已到了亂石崩雲、驚濤裂岸的可怕程度。回看整場動亂，既有外因也有內因，歸根究柢是內因起作用，律政司司長鄭若驊絕對是罪魁禍首。



面對行政立法司法執法全面淪陷，特區政府至今無人問責，一眾高官一味擺出事不關己狀，令民怨愈演愈烈。君不見，特首林鄭月娥自舉行記者會一跪再跪後，一直沒有露面；除了保安局局長李家超曾出席立法會外，多名司局長只知龜縮，張建宗、陳茂波、羅致光等人僅透過網誌向市民致歉，問責制淪為免責制，醜態百出。



作為修例第一推手的鄭若驊，更是三權崩壞的頭號罪人。儘管她日前向公眾「真誠道歉」，但也是避無可避才勉強為之。明明就是她講解和游說不力，立法會五次開會四次缺席，導致修例一敗塗地；明明就是她知法犯法，醜聞纏身，導致政府公信力蕩然無存；明明就是她庇奸護惡，一再放生壹傳媒黎智英，埋下反對派「直搗太平山」的禍根。如今一句「真誠道歉」就當沒事發生，還大言不慚聲稱「獨立、不偏不倚、無畏無懼」處理檢控示威者的工作，會有人信嗎？有人形容她貪戀權位，寡廉鮮恥，顯然沒有誇張。



眾所周知，鄭若驊上任短短一年多，醜聞如井噴式大爆發，每一宗都引發軒然大波，每一宗都嚴重衝擊法治。她履新第一日即爆出豪宅僭建，只告老公不告自己，全城嘩然；近期則連環爆出秘撈仲裁無申報、老公買豪宅無申報，視規矩如無物。但要數遺害最深的，當然是輕縱佔中案，四十八名搞手之中，只有九人被起訴，而且全部獲輕判，總指揮黎智英更一直逍遙法外。司法不公不義，判罰不痛不癢，「違法達義」謬種流傳，天下怎能不大亂？



事實上，律政司充當黎智英的司法保護傘其來有自，鄭若驊授人以柄，更自動獻身魔鬼大搞政治交易，佔中案固然不敢動其一根毫毛，政治黑金案更以「證據不足」一筆勾銷，就連有相有片鐵證如山的恐嚇東方報業集團男記者案，都拖延逾兩年不檢控，即使東方及受害記者先後十二次去信查詢辦案進度，申訴專員痛批「違反服務承諾」，律政司一樣以虛話廢話敷衍。



法之不行，自上犯之。在鄭若驊領導之下，律政司不是包庇放生就是徇私枉法，不是姑息養奸就是助紂為虐，律政司淪為亂政司、避政司，香港法治烏煙瘴氣，港府管治威信掃地，豈是無因。當法律再也無人敬畏，當司法顛倒是非，妖魔鬼怪自然瘋狂肆虐。可以肯定地說，香港法治淪喪始自鄭若驊出掌律政司，如今發展到三權崩壞、警權淪喪，她就是最大的破壞者！



既有鄭若驊「神助攻」，反對派要翻雲覆雨又有何難？港府搬起石頭砸自己的腳，繼續任由鄭若驊敗紀亂法，不可能平息民憤，惟有要她問責下台，重建法治，香港才有一線生機。