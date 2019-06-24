今次修訂《逃犯條例》在反中亂港集團、美英西方勢力共同組織、策劃發動大遊行和暴亂之下，林鄭特首迅速跪低，不是孤立、偶然的事情，而是林鄭和反對派「大和解」，和律政司司長鄭若驊共同縱容包庇反對派的必然結果，這就形成了香江陷入無政府狀態，「三權全淪陷，黑雲壓香江」的大氣候、小氣候，為美英政治代理人今後全面奪權，實現夢寐已久的對港、對華「顏色革命」贏得了一場重大戰役。



他們如今的架勢端的是，「宜將剩勇追窮寇」、「天翻地覆慨而慷」，毛皇帝泉下有知，他的革命詩篇竟被他的革命對象用來大抒「反革命豪情」，一定會吐血三大碗。



林鄭惹出大禍，跪低投降的執政脈絡是清楚的，她之所以走上這條路，思想根源和政治背景也是清楚的。毛皇帝說過，看一個人的過去就知道他的現在，看一個人的過去和現在，就知道他的將來。兩年多來，了解林鄭的人和媒體，在她剛上台時，就清楚她的執政方向，清楚她會怎樣以「自己的方式」處理香港複雜的政治問題，包括和反對派的關係問題，且對此不斷發出預警和揭示。



她與反對派「大和解」，她對「港獨分子」勾結「台獨、藏獨、疆獨、蒙獨」大放厥詞不作任何處理。她重用鄭若驊，而鄭若驊領導的律政司，對反中亂港集團的總舵主黎智英及反對派一大堆壞頭頭幹下的不法之事全力庇護，不惜徹底毀掉法治。凡此種種都是「雙鄭」在為如今之政局大翻盤、反對派之大反撲作好準備，這樣的政治脈絡清晰可見，且警鐘早已長鳴。



林鄭為官數十年，被英夷培養又被朝廷重用，她完全清楚香江回歸以來的政情和管治問題，完全清楚反對派及其喉舌對「一國兩制」的破壞，對香港穩定的破壞，完全知道美英外部勢力干預香港事務是何居心，完全知道反對派和「外力」相勾結……然而，林鄭卻偏偏要以「大和解」包庇縱容他們，不惜在關鍵時刻以跪低投降玉成其事，戰略無間道的形迹十分可疑，苦肉計的身段若隱若現。