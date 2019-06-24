屋漏偏逢連夜雨。在中美貿易戰陰影下，香港經濟本已危若累卵，今年首季創下十年最低增幅，出口更連跌六個月，再加上這場政治風暴的衝擊，前景更是凶多吉少。有商界人士指出，近期連串示威活動嚇怕部分海外商家，因而拒絕來港洽談業務。這也許還不是普遍現象，但如果香港政局繼續惡化，社會持續動盪，誰也不知會出現甚麼後果。



回歸以來，香港經歷多次經濟危機，包括亞洲金融風暴、沙士疫情、全球金融海嘯等等，幸有內地作為後盾，才能一一化險為夷。然而今時不同往日，中美貿易戰方興未艾，科技戰、金融戰、貨幣戰又隨時接踵而來，內地經濟面臨下行壓力，自顧不暇。偏偏此時此刻香港爆發政治風暴，經濟雪上加霜，即使中央想伸出援手，恐怕也無能為力。



社會穩定是吸引投資的主要因素，如今香港政局動盪，人心惶惶，消費信心轉弱，外資固然望而卻步，本地財團也猶豫觀望，連啟德地王也出現撻訂個案，營商環境之惡劣可想而知。有人預料，在內外不利因素夾攻之下，香港資產價格難免出現新一輪大跌浪，數十年累積的個人和社會財富隨時一鋪清袋。這並非無的放矢，香港經此劫難，恐將一蹶不振。



自作孽，不可活，好好的香港為何淪落到如此地步，難道還不值得港人認真反思？當然，這也許正是反對派希望見到的結果，香港愈亂他們愈興奮，經濟愈差他們愈快樂。在他們唆擺之下，部分參與搞事的市民也許認為自己是在維護香港利益，甚至認為顏色革命會為香港帶來希望。殊不知顏色革命從來都是有破壞無建設，凡是美國等西方國家插手的地方，無一不亂象叢生，民不聊生，香港也不可能例外。那些寄望着美國打救的人，不是太傻，就是太天真。最無辜的是大多數沉默的市民，面對亂局卻無能為力，只能夠眼睜睜看着香港走向沉淪，看着自己家園被毀。