反對派擾亂特區的行動愈演愈烈，市民期待警隊果斷執法，把社會秩序重帶回正軌，可是特區政府帶頭跪低，由上至下向惡勢力屈服，導致示威者得寸進尺，甚至連灣仔警察總部也敢圍堵破壞，高掛的警徽被噴上大大的交叉，布滿蛋液，成為所有警察心中不能磨滅的畫面。



香港警隊過百年歷史，經歷無數風浪，大如廉政風暴撐過去，小至各式各樣醜聞都漸會被人遺忘，想不到一日一夜之間，遭逢從未遇過的奇恥大辱，威風掃地。解封後的警總一片狼藉，其他環頭的休班警員跨區來幫忙清理，擔抬水桶抹拭污漬，淪為清潔工。任憑他們怎樣努力，都不能夠洗去警隊的恥辱。



警務處處長盧偉聰一直沒現身，沒指示採取行動清場，任由搞事分子蹂躪警總，事後才發公告說一直與警隊管理層留守在總部內。他聲稱「和大家共同進退，一起應對事件」，又承諾「會繼續和大家一起迎難而上」。警隊近月因為屢次與示威者正面衝突，被指控濫用武力，受到反對派排山倒海的輿論攻擊，形象一落千丈，再加上警總這次蒙羞，士氣墮入低谷不在話下，恐怕很難再抬起頭面對接踵而來的挑戰。單憑處長幾句說話，可以扭轉低落的士氣嗎？難怪連久未露面的前「一哥」曾偉雄也要出來為警隊打氣。



反對派得勢不饒人，肯定不會罷休。如果大眾不是善忘，應該記得六月九日大遊行之前，有不法之徒十二小時內先後向灣仔警總外及跑馬地警署對開擲汽油彈及縱火。雖然迅速拘捕一些黑幫嘍囉交差，兩者時間的接近卻難以令人相信是湊巧，真正黑手或另有其人，背後需慎防是一場有組織有目標的驚天大陰謀。要奪特區管治權，首先令到法治淪亡，律政司在鄭若驊麾下已經失守，若再打沉警隊，陰謀已經成功一半。警隊榮辱關係特區安全，管理層勿再忍氣吞聲，趕快重振聲威吧。