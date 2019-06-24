反對派搞了兩次大遊行後，又激起各式各樣的街頭動亂，包圍警總一幕更標誌着法治淪亡。詎料他們意猶不足，仍嫌香港不夠沉淪、社會不夠撕裂，又發起G20峰會前再集會，聲稱要藉國際壓力給林鄭重重一擊。夠了！真的受夠了！香港不是這幫吃裏扒外的反對派天下，也不是一幫毫無思考能力的廢青天下，可否讓流血的傷口止一止血？可否讓疲憊的人心喘息一下？



早說過，反對派之所以唯恐天下不亂，不搞死香港不罷休，乃因為其目的不是要港府撤回修例，他們要的是實現奪權，推翻整個政府。他們之前的港獨圖謀為中央所阻，反一地兩檢又掀不起波瀾，現在難得一鋪翻身，自然要直搗太平山。如今警方已被他們挑起的仇警情緒弄得狼狽不堪、動輒得咎，廢掉港府武裝的第一步算是成功了，接下來就是逐個擊破，只要林鄭下台，其餘高官亦會兵敗如山倒，繼而在今明兩年兩場選戰中將港獨帶進議會，與台獨互為奧援，將香港變成外部勢力的天下。



港獨肯定不是香港主流民意，但反對派助力於一班放暑假無所事事的廢青上街壯聲勢，聲大夾惡，騎劫民意，難道香港百年基業，就要敗壞於這一小撮野心家和無腦年輕人之手嗎？沉默的大多數到底要如何奪回輿論主導權？單靠已經「報廢」的特首及其行屍走肉般的問責團隊，根本不可能扭轉劣勢，中央繼續坐視不理，局面勢必更難收拾，這對一國和兩制來說必然後患無窮。



為今之計，港府除了主動砍掉一兩名廢官以示問責，別無他法。律政司司長鄭若驊作為修例第一推手，完全沒有盡過半點責任，連立法會五次會議都四次缺席，還好意思說甚麼「真誠道歉」，大言炎炎以甚麼「獨立、不偏不倚、無畏無懼」的精神辦案，有人信嗎？此婦只知庇奸護惡，徇私枉法，不第一個問責下台，法治永無修補之日！