近年，世界普遍民智低落，挑選的領袖常選常錯常後悔，有普選的地方如是，沒普選的亦如是。



美國人選出特朗普當總統，在任不足三年，根據最新民調，民主黨若遣派幾位潛在候選人之中的任何一位出戰特氏，都可得勝而回，這就側面反映出，當地不少人是後悔選了現任白宮主人。英國首相文翠珊正下堂求去，很大機會換前外相約翰遜入主唐寧街十號，也就是說，很多人覺得當日推舉文翠珊當首相是錯誤的決定。至於如今選約翰遜就對了嗎？呵呵！我只能默默為大不列顛國祈禱。



香港人不能普選行政長官，但對特首功過評價也充滿愚人之智。第一任特首董建華是當日所有候選人之中民望最高的一個，北京從善如流，讓老董成功當選。但不少人由他上任罵到離任，踏入二○○○年之後，民間最強的政治訴求就是「董建華下台」。有人問：「老董下台後，能找到更好的替代者嗎？」答曰：「任何一個人都會做得比他好！」



真的嘛？如今檢點下來，不少當日誓言倒董的人，卻說董建華是歷任特首中最好的一個，說時一點也不臉紅。



上一任特首梁振英也是當時三個候選人之中，民望最高的一個，他成功當選了，但自二○一四年佔領運動之後，香港人最大的政治呼聲便是要「梁振英下台」。其時又有人問：「CY下台後，能找到更好的替代者嗎？」答曰：「Anyone but CY」，意思是除了梁振英之外，任何一個人都是好的選擇。



現任特首林鄭月娥繼任了，不少當日倒董倒梁最出力的評論者又卯足勁攻擊她，說林鄭如何「了不起」，做的壞事超越了前三任特首云云。



筆者對林鄭並無特別好感，她離不離任我不在乎，在乎的是當代民智如斯低落，人們不停打倒昨日之我，這樣的社會能有好前景嗎？