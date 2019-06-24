司法不公，法治不彰，一個社會不可能不沉淪。修訂《逃犯條例》引發示威者大規模衝擊本港行政、立法及司法三權制度，更離譜嘅係圍困執法者的警察總部十多個小時，不但讓警隊威信掃地，更令香港如一隻無舵孤舟，在怒風狂濤下隨時滅頂。包圍警總，令香港確實陷回歸後最大危機！警方事後發表聲明，嚴厲譴責有關事件，並表示會對有關的違法行為「嚴肅跟進」。



老朽即管放長雙眼，睇吓警方如何把一大班尋釁滋事的搞事者繩之以法！這考驗眾叛親離的林鄭，是否真有「志不求易，事不避難」的真本色；至於庇奸護惡、為官避事的鄭若驊，會否霎時間轉死性，認真去檢控衝擊、包圍警總的滋事者？老朽心裏充滿疑惑，因「避政司司長」徇私枉法太深入民心了，佢一再放生佔中黑手漢奸黎及其反中亂港集團；「反送中」之所以波瀾壯闊，年輕搞事者之所以如決堤潮水洶湧而出，若沒漢奸黎推波助瀾，三歲細路仔都唔信啦！



看過一個笑話，警察為了抓兩個小偷，躲在暗處多時，終於逮到他們，結果小偷卻反過來指控警察「怎可躲在暗處？這是侵犯私隱。」墮落的媒體也跟着罵，甚至引導輿論走向。結果這個警察被起訴了，兩個小偷無罪且洋洋得意，整個社會沒人去檢討這兩個小偷到底偷了甚麼。看官，若司法正義被扭曲，是非不分，公理又如何得以彰顯？家陣司法帶頭大細超，「賣港有獎，愛港要罰」，人妖顛倒是非混淆到如此反智嘅程度，香港唔沉淪，就真係石頭都變翡翠啦！



今次警總被圍堵、噴漆塗污、狂擲雞蛋、攝錄鏡頭被遮蓋、出入口被鎖死等，有人帶頭圍堵警總，若警方僅口頭嚴肅跟進，而律政司繼續做「避政司」，法官繼續以寬容輕判搞事年輕人，下次恐怕不是擲雞蛋，而是燃燒彈！反正判監兩三個月出來又是一條好漢，又可以扮惡過貓嘅老鼠，過癮！