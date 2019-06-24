長久以來，反對派尤其是激進本土派反高鐵、反港珠澳大橋、反機場第三跑道、反新界東北發展增加房屋供應等，多番阻撓經濟發展及民生改善議題。反對派手法層出不窮，在立法會「拉布」、衝擊，提出司法覆核，無所不用其極。



反對派議員現時事事「政治化」，在每個會議都只談政治問題，沒完沒了。早前的公務員及資助機構員工事務委員會，原定討論公務員薪酬調整以及僱用殘疾人士為公務員，但身為主席的范國威卻要求召開特別會議討論反修例衝突相關事件，有關辯論花去會議一半時間，建制議員只能爭取時間討論及支持通過公務員薪酬調整，卻未能討論僱用殘疾人士事宜。同樣情況亦出現在其他會議，工務小組委員會討論理工大學校園擴建工程撥款，反對派議員亦只就修訂《逃犯條例》發言，最後竟因不滿政府不撤回修例而投下棄權票，政治凌駕民生，現在就算立法會能夠開會，也未能討論民生議題，不能正常運作。



建造商會會長陳修傑去信立法會主席梁君彥，表示若社會繼續分化對香港並無益處，他懇請梁君彥促請全體立法會議員善用餘下的議會時間，暫且放開政治議題，切勿拖延涉及民生經濟的相關議程，讓立法會盡快重回正軌。



立法會不能盡快重回正軌，一定會嚴重影響民生。例如香港有逾四十萬名建造業從業員，財委會及工務小組尚在審議民生工作的撥款高達七百三十四億元，撥款涉及這些從業員的生計。如果立法會繼續全面「政治化」，全行包括專業人士將飯碗不保。其影響所及，亦導致大學畢業生及學徒無法入行，令本地培訓工作付諸東流，嚴重影響建造業正常發展。



立法會作為民意架構，必須以市民的根本福祉為依歸。立法會應盡快重回正軌，以便盡快開展與民生息息相關的工作。