內地河南欒川縣男子常仁堯「二十年後當街掌摑老師」事件，經媒體報道後引發持續關注，該案近日於法院開庭審理，打人者是否應受到法律制裁，再次引發社會爭議，不可思議的是，包括部分媒體，輿論觀點多認為其「復仇有理，打人無罪」。



據檢方起訴書指控，常在公共場所出於報復動機，為發洩情緒，借故生非，當眾攔截、辱罵、毆打中學老師，並有意錄製視頻傳播給他人觀看；導致該視頻在網絡廣泛傳播，嚴重影響老師的工作、生活及家庭安寧，並引發整個社會對尊師重道傳統美德的非議，影響惡劣，嚴重破壞了社會秩序，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。



法庭當天並未當庭宣判，從庭審現場看，被告人常仁堯談起過往老師曾毆打他經歷時數度流淚，雖也對自己行為道歉，卻並無悔意。而律師則作無罪辯護，他的家人更發表公開信為他辯解，指「沒有無緣無故的恨」，期待法院「公正判決」。



被告人毫無悔意的底氣，來自社會上對其同情甚至讚美的聲音，網上雖有人譴責打人者的暴行，要求嚴懲，但絕大部分人為他復仇叫好，更有大批被告當年的同學和師弟站出來，舉證被打者老師二十年前體罰學生的「暴行」，更有鄉親聯名為其求情。輿論僅憑當事人的解釋，就傾向支持常仁堯，他們的聲音，甚至成壓倒之勢。



也許很多人曾有過被體罰經歷，透過常仁堯的復仇獲得共鳴，但這也反映了一個現實，不少地方以往廣泛存在老師對學生的暴力行為。不過即使常的陳述屬實，從他的行為來看，對老師的仇恨能伴隨二十年，難以相信這樣的人會對人友善，未來不會有極端行為。若被打老師是無辜的，教出這樣的學生，難道就沒有責任？但無論如何，打老師都應為全社會所不齒。



從綱常倫理講，該名學生復仇事件，亦折射出目前師生關係現狀。曾幾何時，老師都想培育好學生，學生都盼有嚴師教導；在校學生以老師自豪，畢業時，老師則以學生為傲。這樣的師生關係，一直維持到上世紀八十年代，到九十年代之後，已蕩然無存。



事實上，近年來學生毆打教師，甚至殺害老師事件亦時有發生。例如四川德陽一中專學校就曾發生學生毆打教師事件，多名學生圍毆一名老師並拍攝視頻。教育形象繫於學校，學校形象繫於教師，教師形象繫於師德與傳授知識的能力。師道尊嚴遭肆意踐踏，受損的不僅是教育的形象，更是國家的未來。而學生打老師事件頻發，亦正是病態社會的產物。



當今中國，禮崩樂壞已莫此為甚。上至廟堂之高，下至江湖之遠，從達官貴人到升斗小民，個個一切向錢看，又有多少人講禮義廉恥？特別是教育腐敗，師道不存，學校巧立名目斂財，「人民教師」沉醉收禮撈外快，作育英才的學校與誤人子弟的學店無異。當教育救國淪為教育誤國，學生又何來倫理呢？一個不尊師重道的社會，和一個不愛護孩子的社會，同樣沒有希望。