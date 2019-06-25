世界視線：市長選舉鎩羽歸　埃爾多安遭重挫

土耳其第一大城市伊斯坦布爾市長選舉日前舉行重選，結果反對黨共和人民黨候選人伊馬姆奧盧以大比數票數優勢，再次擊敗執政正義與發展黨候選人、前總理耶爾德勒姆，耶氏已承認落敗，總統埃爾多安亦向伊馬姆奧盧表示祝賀。執政黨跟埃爾多安吃敗仗已是板上釘釘，埃氏的管治再次遭受重挫。



今次重選事緣三月份市長選舉中，伊馬姆奧盧以二萬多票微弱差距擊敗對手，正義與發展黨以選舉舞弊為由推翻結果並進行重選。但正如分析家指出，執政黨這着昏招把自己陷於必敗之地。反對派大造輿論，批評執政黨恃權打壓，從而觸發更多選民對伊氏投下同情票，結果儘管埃爾多安拚盡全力協助拉票，耶爾德勒姆還是以更大的劣勢落敗，試問埃爾多安一張老臉往哪裏擱？



事實上，在今年較早前舉行的地方選舉中，正義與發展黨同樣遭遇慘敗，連首都安卡拉的控制權亦拱手讓予反對黨。安卡拉跟伊斯坦布爾，一個是政治中心，一個是經濟中心，地位有如美國的華盛頓和紐約，執政黨失去這兩大支柱，形勢絕對不樂觀。



有人形容早前地方選舉以及今次伊斯坦布爾市長重選，都是對執政十多年的埃爾多安的一次「公投」，特別是二○一七年埃氏成功修憲改行總統制，其後又成功連任總統，埃爾多安和正義與發展黨一度被視為選舉的「常勝軍」，今次選舉敗績，民眾向埃氏發放的政治訊息清晰不過。埃爾多安行鐵腕統治，對反對派愈來愈強硬，固然失去部分人心，但更重要的是，在美國不斷制裁下，土國近年經濟持續放緩，里拉大幅貶值，通脹更創十多年來新高，在這種情況下，埃氏焉能不敗？



值得注意的是，埃爾多安政府跟美國對着幹，最新例子是堅持購買俄製防空導彈系統，對此華府並無過激反應。有意見認為，美國正是看準土國民眾不滿的聲音持續升溫（當然也有美國的滲透攪局），只要靜待埃爾多安政權從內部瓦解即可。如何「安內」，無疑是埃氏政權保衞戰的重中之重。