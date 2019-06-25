神州觀察：舉報腐敗遭滅口　法治隳敗公義亡

殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸。雲南昆明黑老大孫小果橫行鄉里，惡貫滿盈，二十一年前就被判了死刑，可至今仍能逍遙法外，風光地活着；而湖南懷化的鄧世平老師因恪守正義底線，挺身揭露腐敗工程而遭殺人滅口，藏屍學校操場十六年，事件若非偶然被揭發，只怕永無曝光之日。兩案引發社會極大震動，更足證內地法治之隳敗、正義之淪喪到了何等地步，簡直是對依法治國的無情嘲弄。



事實上，鄧世平之死早有預兆。首先，當年負責操場跑道施工的承建商杜少平，是時任校長的親戚，鄧向學校領導舉報工程質量問題後，隨即遭杜多番威脅，並揚言要「幹掉他」，校長在當中扮演了甚麼角色可想而知。其後鄧又向當地教育局匿名舉報，說明校方並未理會事件，更可怕的是，教育局竟主動通風報信，將鄧的身份洩與承建商，終致招來殺身之禍，可見黑幕是一環扣一環；而在這樣的環境底下，堅守原則底線的人顯然與之格格不入，勢必被利益集團視作眼中釘、肉中刺，注定難逃被拔除的命運。



而該宗冤案背後揭出的法治腐敗亂象更令人怵目驚心。當年面對鄧老師的突然人間蒸發，不論是其家人還是同事、當地知情民眾，無不認為此案絕非一般的人口失蹤案，他們更願相信鄧是被人滅了口，並直指殺人者就是承建商杜某。饒是如此，當地警方仍「力排眾議」不予立案；面對受害者家屬的不斷質問，負責調查的警員更要求對方再等上七、八年，看偵破其他案件時能否將此案帶出來。不無尷尬的是，早前中央督導組赴湖南指導掃黑除惡工作，杜某因涉其他案件受查，進而將當年殺害鄧的罪行和盤托出，實在太諷刺。



如今這宗陳年舊案雖有幸曝光，但冤情會不會被徹底昭雪、所有真相能否大白於天下仍然難說，別看湖南當局信誓旦旦表態許諾，強調不論歷時多久、涉及到誰，都會深挖細查，除惡務盡，只是今日之惡又是誰縱出來的？中央督導組進駐之前的十多年，又有誰主動翻查過此案？更何況此案牽連甚廣，當中涉及多少保護傘仍未可知，查起來談何容易。



正如輿論高度關注的孫小果「亡者歸來」一案，雲南當局最初亦是高調表態，中央更是誓言將之辦成鐵案，深挖背後的保護傘，中央紀委國家監委、全國掃黑辦等中央六大部門並成立專案組進駐當地督辦，聲勢不可謂不浩大，決心亦不可謂不堅決，然而，全國人民的頸都等長了，至今仍無任何動靜。而一些地方近期再有類似冤案被陸續翻出，說明內地法治腐敗帶有普遍性，查處舊案的同時還須拿出辦法從源頭上堵漏，只是這點更難做到。