正論：多行不義墊司底　庇奸護淫必自斃

放眼香江，群魔亂舞，只因讒臣當道。江山未必代有才人出，但特區政府卻是廢官輩出，而且每況愈下，到了今屆政府，千選萬選，偏偏選了一個鄭若驊做律政司司長，庇奸護淫，知法犯法，醜聞不絕，罄竹難書。掌權者有眼無珠，民眾的眼睛卻是雪亮的，鄭若驊在多次民意調查中，都是司長中排名最低，被譏為「墊司底」。



中大最新民調顯示，鄭的評分比上月下跌六點九分，僅為可恥的二十六點八分，是上任年半以來的新低，繼續在三名司長中排末席。這次民調是在六‧一六反修訂《逃犯條例》遊行後進行，反映了市民對修例的不滿。冰封三尺，非一日之寒，鄭若驊的劣評亦非一朝一夕。上任即爆出寓所僭建，檢控丈夫而自己脫身，之後又秘撈仲裁，最近再被揭無申報丈夫購入的兩個豪宅，挑戰市民容忍的底線。身為捍衞法治第一人，不能律己，如何律人？



鄭若驊不但操守無存，而且怠惰失職，修訂逃犯例解說不力，立會相關會議五次有四次缺席。兩個律師會齊發聲反修例，作為律政司司長更應挺身而出抗衡，可是鄭龜縮成性，自甘做「避政司司長」，拖累修例團隊成箭靶。「冤有頭，債有主」，鄭的評分確證她是修例失敗最大罪人。



鄭更大罪名是庇奸護淫，壹傳媒黎智英涉黑金秘捐獲放生，鼓吹佔中與其他共三十九名搞手依然逍遙法外，黎更涉及刑恐東方報業集團記者，兩年來仍未檢控，律政司淪為黑惡保護傘。上樑不正下樑歪，檢控屢現錯漏，濫告「不誠實取用電腦」被廢掉武功，掀起翻案潮。法治淪亡，三權崩壞，反中亂港勢力囂張，暴力衝擊浪接浪，「治亂世，用重典」，律政司檢控責任更顯重要，絕對不能再出現告錯法例放人的鬧劇，更不應拖拉不檢控奸惡之徒如黎智英，然而律政司蒙受「若驊之亂」，恐難肩負儆惡懲奸重責。



特區推行高官問責制十七年，迄有四位司局長問責下台，梁錦松涉偷步買車，與鄭若驊涉僭建、秘撈及瞞報相比簡直小巫見大巫。葉劉淑儀因為推動二十三條立法激發五十萬人上街而辭職，這次修逃犯例報稱共有三百萬人上街，以此標準，鄭若驊辭職六次也不夠。反對派視為天堂的歐美國家，像鄭這樣低民望的高官老早給踢走，鄭依然能留低，享受高薪厚祿，實在荒天下之大謬，特區的悲哀。



由此可見，問責制對恬不知恥的廢官毫無作用。中大的調查，有六成受訪市民不滿意政府表現，是九七年以來新高，對特首林鄭月娥的評分亦是其上任以來最低。林鄭的仕途吉凶尚屬未知之數，若為修例風波而下台，錯用鄭若驊絕對是「駱駝背上最後一根稻草」。古有周處除三害，政府要釋除民憤，當務之急必斬妖祭旗，鄭若驊絕對不能留。多行不義必自斃，鄭若識時務應該及早自行了斷，若等到中央忍不住出手撥亂反正，到時恐怕難全身而退。