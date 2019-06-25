功夫茶：一遇暴徒即腳軟　落閘政府唾面乾

後蜀後主孟昶嘅寵妃花蕊夫人詩曰︰「君王城上豎降旗，妾在深宮哪得知，十四萬人齊解甲，更無一個是男兒。」睇吓今時今日香港，特首高官「豎降旗」、執法部門「齊解甲」，政府部門更係一遇暴徒腳都軟埋，乾脆落閘避禍，特衰政府進一步淪為「落閘政府」，點止冇神經冇靈魂，直頭好似台語所講「無卵葩」，邊忽似男人吖！



大家有眼見，班所謂「反送中」示威者愈玩愈激，尋日佢哋扯行友衝擊阻塞稅務大樓，搞到政府服務全面停擺。最離譜嘅係，有人用雨傘擋住玻璃門，市民准出唔准入，當正自己土皇帝咁款。有市民就鬧得啱嘞，辛辛苦苦賺錢幾十年，就係為咗養呢班搞事𡃁仔，倒錢落鹹水海好過。



計功夫茶話齋，橫掂港府喺佢哋心目中都係阿爺「走狗」、「傀儡」，真係有種嘅，麻煩稍移玉步包圍西環，又或者封實解放軍軍營門口，咁就真係「勇武抗爭」嘞！



所以話，蒼蠅不叮無縫的蛋，班暴徒上頭上臉有恃無恐，全因廢柴政府懦弱無能，唾面自乾。除咗稅務大樓，政府總部、立法會、警察總部以至高等法院，連日來喺暴民包圍下紛紛關門大吉，至此行政、立法、司法三權全線扯白旗，特別係警察總部，代表成個特區嘅公權力，重要性非同小可，對付一眾滋事分子，更加係「要槍有槍，要炮有炮」，竟然龜縮不出，以致出現招牌被蛋洗嘅奇恥大辱。講過好多次喇，警隊執行職務，維護法紀，反落得「黑警」、「濫捕」嘅罵名，萬一士氣低落放軟手腳，成個香港由暴徒全面接管，指日可待，今次警總被圍只係「預告片」咋。



毛主席佢老人家一早講過，以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。「落閘政府」對暴徒姑息縱容，一退再退，一跪再跪，結果只能「忍一時得寸進尺，退一步變本加厲」，對家上得床來掀被冚，你「暫緩」佢要求你「撤回」，你道歉佢要求你落台，班友家陣連司法獨立嘅遮羞布都丟埋，要求對暴徒未審先放，港府繼續退讓，遲早連治權都讓埋畀外部勢力及其代理人。



欲知前世因，今生受者是。港府對喺台前表演嘅爛頭蟀尚且畏如蛇蠍，對包括漢奸黎、戴妖一類「長鬍子」嘅幕後黑手，更加係輕縱放生、百般迴護，年輕人被「造反有理」、「違法達義」歪理洗腦，搞成今日咁，理有固然也。



以史為鑑，可以知興替。當年後蜀因為舉國「無卵葩」，搞到亡國收場。既然落閘政府爛泥扶唔上壁，北大人係咪應該端正主人家態度，該出手時就出手呢？