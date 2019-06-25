這樣下去，應該再沒有大規模示威的機會。於是，餘下的問題是，是否還會有對政府機關的衝擊？這便應是大規模示威與少數人衝擊政府的分道揚鑣。



示威是和平理性，是一家大小地出動，也即是包括眾多的中壯年人士，不盡是年輕人。這樣的人口結構決定了示威和平理性。在示威之後衝擊政府的、包括包圍警察總部的主要是年輕人，其中不少是中學生，他們的激進衝動導致「612」的暴動，其後的衝擊與佔領道路雖然抑止了暴力，卻仍然是破壞社會秩序。警察退縮、忍讓才沒有出現「612」同樣的暴力。只是警察不執法，放任他們，才沒有暴力衝突的再出現。



他們的犯法行為沒有受到制止和制裁，撤退之後還可再來，暴力動亂的威脅仍然存在，關鍵只是甚麼時候他們會再次出動衝擊政府和社會秩序。這個因素不解決的話，香港的政治與社會安定便面對着巨大的隱憂。



然而，怎樣解決呢？



解決的方法不可能用傳統的青年政策，一是遠水救不了近火，二是年輕人的不滿是包含着眾多的不合理訴求。為甚麼不少大學畢業生或沒有上大學的年輕人，都要求有他們自己的一套房子或公屋單位？為甚麼他們不自己努力工作賺錢來買房？說是賺錢不易，樓價太貴。但香港在上世紀八十年代之前還不是一樣？那時候有多少人工作幾十年還是買不起房子？



香港進步了，但為甚麼年輕人的工作能力、工作效率不同步改進呢？說讀大學不易，但如今學位已多，政府補貼已大，入學資格大幅降低，為甚麼他們不可以努力讀書，提高入學的能力呢？入大學，不少大學生是不讀書卻要求高分。我在大學教書時，年年考試都有學生交白卷，也仍然畢業。大學是易進易出。畢業生在社會上競爭力下跌，很大部分原因是他們自身能力不足，怨不了別人或社會。不願意努力卻要享受，部分年輕人這樣的訴求，社會若滿足他們，是寵壞他們，使他們帶動社會一起沉淪。



政府政策有失誤的地方，但是用暴力衝擊、霸佔道路、粗言穢語能夠提升政府的政策嗎？而即使政府吸納年輕人作為智囊，聽他們的意見，但如果他們的心態不改，只是把社會資源傾斜來縱容他們，對他們與社會哪有裨益呢？



事實上，當他們甚至提出組織臨時政府，便可見到他們的要求是怎樣的不理性。連政策也弄不清楚便要推翻政府，另組政權，不過是無知暴民的荒謬。面對這樣的年輕人，是繼續呵護，抑或是嚴正法紀，讓他們知道社會還是有規矩、有規範的？