清代詩人李漁寫過一首《惜桂》：「萬斛黃金碾作灰，西風一陣總吹來。早知三日都狼藉，何不留將次第開？」在西風吹襲之下，萬斛黃金似的桂花被碾作灰塵，早知如此容易凋謝，為何不留着慢慢開呢？詩人由此得出的結論是：「盛極必衰，乃盈虛一定之理。」事物發展到了極點就開始衰敗，這是天地萬物的規律。



香港也逃不過這個規律。從小漁村發展成舉世矚目的國際金融中心，前後經歷了一百五十多年；如今回歸還不足二十二年，金融中心已淪為政治城市，「動感之都」變成「動亂之都」，怎不令人慨嘆，早知今日，何必當初？



最令人百思不解的是，過去港英政府並沒有給予港人多少民主，更經常打壓言論和新聞自由，但至今依然有不少人緬懷殖民統治，甚至要求英國人再度君臨香港，莫非真的是做慣奴才難自棄？回歸後中央政府對香港百般呵護，幾乎有求必應，要甚麼給甚麼，香港人心反而漸行漸遠，以致衍生港獨歪風，這又該如何解釋？



歸根究柢，主權回歸，治權未歸，正是香港所有亂象的根源。中央一直強調要由「愛國者治港」，確保一國兩制不走樣不變形，但實際上，「愛國者治港」從來沒有真正落實，一國兩制從一開始就走樣變形。時至今日，司法大權依然牢牢掌握在洋人及其代理人手上，他們沒有盡到維護司法公正的責任，反而處處保護洋奴漢奸，港人所見的盡是「愛國愛港受打壓，反中亂港免刑責」的怪事，試問人心如何回歸？香港怎能不亂？



香港實行一國兩制，主要在於其對中國內地的經濟價值，一旦失去這種價值，一國兩制也就沒有任何意義可言，而「五十年不變」更是無從說起。人們經常感嘆意大利威尼斯、黎巴嫩貝魯特等城市的衰落，其實香港也正步上同樣的道路，再過不了多少年，恐怕只能供遊人憑弔而已。