安居樂業在任何發達社會都是市民的基本要求，可是在香港便是夢想。香港樓價全球最高，但香港政府的房屋政策卻是比起大部分國家都不如。公屋三年上樓早已幻滅，輪候時間平均需要五年半，截至今年三月底，申請宗數累積逾二十五萬宗。水漲船高，大部分基層家庭連租私人樓宇單位也沒能力，被迫蝸居劏房，可是劏房租金亦是年年上升。



民間團體公布劏房租金指數，發現香港劏房租金指數較去年上升百分之七點七，是四年以來的新高，較私人住宅整體租金指數上升百分之五點八更高。其中一個受訪基層家庭租住葵涌一個面積約七十平方呎單位，月租約四千元，佔家庭總支出三成。他們提心吊膽，深怕業主隨時大幅加租，連劏房也住不了便要露宿。劏房雖對着天井，與老鼠蚊蟲為伴，但總好過一家睡在街上。一家幾口炎夏難耐，在房間僅有的一扇窗望不見未來。



團體提出多項建議，包括舊樓設租務管制，可是香港政府會聽入耳嗎？一直罔顧民間聲音，忽視基層需要，近年中產也疾呼買不起樓，政府依舊一籌莫展，連收回一個高爾夫球場來建樓也爭拗多時，還想建人工島遠水救近火，寄望這樣水平的政府能解決問題，根本和緣木求魚沒大分別。



上車無望，隔代貧窮，無動力向上游，九七後出生及長大的正是高樓價現象犧牲品，絕望的一群。有學者批評政府無能力亦無決心解決問題，指「呢頭出糧嗰頭用晒來供樓交租，年輕人連錢都儲唔到」。社會未來主人翁變樓奴，可恨的是社會上一些人還說風涼話如「去少幾次日本，便有錢買樓」，簡直火上加油。近日連串騷亂請願的示威者主要是年輕人，星星之火可以燎原，他們把生活積累的怒火發洩，加上憤怒的基層、中產、劏房戶……民怨集體大爆發，房策失敗絕對是重要的誘因。