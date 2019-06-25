逾百示威者昨日堵塞灣仔稅務大樓，大批市民無法辦理稅務事宜，激起不少民怨。網上更有網民號召包圍律政中心，誓以不合作方式癱瘓政府運作，逼迫當局釋放及不起訴被捕人士。盛極而衰，物極必反，筆者很樂意看見這些人胡攪蠻纏下去，警方千萬要袖手旁觀，任由他們盡情破壞。惟有如此，所有被蒙蔽的公眾才能清醒，看一看是誰搞死香港，沒有了警察維持秩序的社會，又是一個怎麼樣的社會。



當然，香港之所以淪落到三權崩壞、警權受創的折墮地步，歸根究柢是無能港府惹的禍。自發生萬人包圍警察總部事件之後，別說無一官員問責，甚至連走上前台面對公眾的勇氣都沒有，任由香港自生自滅，彷彿陷入無政府狀態一般。律政司司長鄭若驊雖然有露面「真誠道歉」，但也不過因為出席法律界公開場合，避無可避而已。其道歉一味照稿死讀，沒有絲毫誠意，如果她真的要向市民道歉，那就乾脆下台以示問責，而不是繼續將每月數十萬元高薪袋袋平安這麼無恥。



正如本報指出，鄭若驊絕對是三權崩壞的最大破壞者。她醜聞纏身，大鑊由上任開始便爆個不停，僭建豪宅、只告老公放生自己、秘撈仲裁不申報、老公購入兩個物業不向行會申報，每一宗都是知法犯法、屈法枉法的死罪。而且她的劣行遠不止此，放生黎智英、唔告梁振英才是最惡劣，前者埋下反對派搞風搞雨的禍根，後者予人官官相護、水洗不清觀感，整個政府誠信蕩然。



尤其是放生黎智英的政治黑金案，等於為黑金亂政打開方便之門；策劃佔中案不予起訴，無異於姑息養奸、助紂為虐；證據確鑿的恐嚇東方報業集團記者案一直拖延不處理，更擺明充當保護傘。當司法是非不分，失去儆惡懲奸的作用，法律還會有人尊重和遵守嗎？當佔中主要黑手都可以無事甩身，年輕人能不有樣學樣反政府嗎？