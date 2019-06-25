修訂《逃犯條例》不過小事一樁，卻釀成香港回歸以來最大的管治危機，事情弄到如斯地步，外國勢力與本地反中團體合謀抹黑固然有以致之，但特區管治團隊對新例解釋不清，讓人有隙可尋，也該負有不可推卸的責任。



反修例大遊行爆發前約三星期，筆者與一位熟悉時事的學者碰頭，大家天南地北在聊天，無意中談到新例一些細緻內容，我倆雖然對政治不陌生，但有些具體條文原來也不大清楚，要相約回去後細查。



在下每天都撰寫時評文章，老友更是好些政治團體器重的對象，就連我們這類半專業的人一下子被問起，也不能熟知新例內容，試問大部分市民又如何能透徹了解？了解不足，自然容易被人誤導。



為政者要安撫人心，不一定要正經八百地說教，有時候一、兩句幽默語言便能奏效。上世紀九十年代末的亞洲金融風暴，弄得香港人心惶惶，特區政府生怕要用盡財政儲備，時任總理的朱鎔基訪問香港，他輕鬆地說了兩句話，一句是：「就算耗光了庫房也不打緊，中國尚有三千多億美金的外匯儲備，這筆帳香港人不也有份嗎？」另外一句是：「香港政府要是發行債券，我第一個買。」只是片言隻語，便釋了不少人的疑慮。



特區官員就是不懂運用語言藝術，硬梆梆地推銷修訂後的《逃犯條例》，大眾又如何能聽入耳？不少香港人自製恐懼，覺得隨時會被引渡到內地坐牢似的。為政者大可告訴他們：「內地監獄也要管吃管住的，要是大把大把地將港人引渡回去，人家會願意嘥這麼多閒米飯嗎？」然後再加一句：「你以為內地想引渡的逃犯全都在香港嗎？好些是到了西方民主國家，如果在香港引渡的逃犯鬧出冤獄，豈不是影響了中國在全世界的引渡工作？」



宣傳用語嘛，一定要鮮明突出，好似港府啲高官咁講嘢，就梗係死啦！