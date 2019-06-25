香港今日恍如怒海中一隻無舵孤舟，社會秩序失控，政府形同癱瘓，民生經濟凋敝。回歸二十二年來，香港背靠祖國，原本應該「形勢一片大好」，可是，如今不但沒有「大好」，反而亂過亂葬崗，昔日的優勢冇晒，往日的歲月靜好一去不返！三權崩壞，警權淪喪，這是我們熟悉的「福地」嗎？



落得如此悽惶，病灶在哪裏？本報的民調反映，「避政司司長」鄭若驊下台才能平息民憤。有指她是罪魁禍首，累死政府。作為守護法治、彰顯公義的律政司，卻充當漢奸黎的保護傘，大玩放生，你話嘞，如此徇私枉法、姑息養奸，香港的核心法治有可能唔烏煙瘴氣嗎？



古人說：「廢一善則眾善衰，賞一惡則眾惡多。善者得其佑，惡者受其誅，則國安而眾善到矣。」家陣特衰政府反其道而行之，善人沒有得到福佑，反而惡人得到庇護，助紂為虐，莫此為甚！縱惡到咁嘅地步，終於嘗到今日的纍纍惡果了！



香江今日之亂，簡單一句就係「司法縱容反中亂港，而令真愛國愛港者心死」！香港今日之日多煩憂，管治陷入回歸後最大危機，唔通當局者迷，旁觀者清？老朽有此一問，皆因馬來西亞媒體發表的一篇文章，都睇到香港今日之亂其來有自，它指出：沿用英國法庭和法制；容許大學有反中央、鼓吹港獨的校刊和組織；容許校園裏有「黃師」，九成通識課程都是反中國；香港電台支持港獨，電台可以罵中央領導人；泛民主派和外國勢力勾結，令香港成為主要反華基地；以《蘋果日報》為首的媒體逢中必反。



事實也正是這樣，林鄭甫上任就和反對派玩「大和解」，分不清誰是朋友誰是敵人，結果贏得「八婆」和「幾時死」咒罵，自取其辱，無過此者。再說，林鄭亦有眼無珠，搵咗個醜聞纏身嘅律政司司長鄭若驊，搞到法治沉淪，一鋪清袋！養一班廢柴高官，只知吹水自娛自保，香港，有得救嗎？