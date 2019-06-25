「環亞體檢集團」懷疑為客戶注射水貨HPV疫苗針，早前宣布清盤結業，有消息指董事被捕。筆者一直有跟進水貨HPV疫苗問題，對政府部門處理水貨疫苗問題不透明表示遺憾，直至近日筆者再向海關及衞生署主動了解，才知道政府有所行動。



筆者較早前曾書面查詢衞生署，據食物及衞生局上月回覆筆者顯示，截至五月二十二日，衞生署共接獲約四百五十宗相關投訴，涉及約三十個醫療機構，據悉環亞只是其中之一，署方仍在調查，暫未能提供進一步資料。從此可以推論，環亞或不是唯一一間涉水貨疫苗針的私營醫療機構。



筆者與另一立法會議員蔣麗芸共收到逾一千宗水貨疫苗針投訴，約一半與環亞有關，我們已把相關投訴轉交衞生署。署方回應，會與海關加強調查及執法。筆者建議藥廠開放資料，把供應HPV疫苗的診所名單上載到官方網頁讓公眾查閱，以便得知哪間診所用正貨。



早前有媒體報道，環亞疑似為客戶注射非美國默沙東藥廠生產的HPV九價疫苗，引起市民強烈關注。HPV九價疫苗全球唯一生產商默沙東藥廠在上月初發出聲明，指從未供應任何HPV九價疫苗予「環亞體檢集團」。筆者呼籲準備注射子宮頸癌疫苗的市民，不要經中介安排接種；市民注射疫苗前，亦可於衞生署網頁上輸入產品資料，檢查疫苗有否註冊。



衞生署被筆者問及日後會如何加強跟進水貨疫苗時指出，會發信提醒醫生留意處所的疫苗來源，並會聯同海關就疫苗貨源及轉口情況，加強巡查。但是，出信給醫生有何成效？水貨HPV疫苗針案嚴重危害市民健康，不容政府再就問題「拖拖拉拉」及「冷處理」，建議政府加重條例罰則之餘，應考慮監管醫療中介，同時政府可說服藥廠公布有購入正貨疫苗的診所名單，令市民對接種疫苗恢復信心。