伊朗軍方日前擊落美軍一架無人偵察機，美國總統特朗普一度批准美軍對伊朗軍事設施進行反擊，結果卻在臨門一腳緊急叫停，一場大戰與世人擦肩而過。



對於有關決定，特朗普的解釋充分凸顯其商人本色。他強調，為了一架無人機而跟伊朗全面開打，這樣的軍事行動，損失與投入本身也「不符比例」。最有意思的是，德黑蘭宣稱，當時除了被擊落的無人偵察機，尚有一架載有三十五人的巡邏機，伊朗多番示警後只對無人機下手，已是「手下留情」。據報道，特朗普緊急終止攻擊指令，除了公開的「不符比例」外，還因為幕僚向他表示，空襲伊朗將可能造成百多人死亡，跟伊朗的「手下留情」說，隱隱然有遙相呼應之意。



不管怎麼說，堂堂超級大國總統，說打又不打，難免給伊朗一個「紙老虎」的感覺，又或者以為自己已摸到美國的底牌──只要不造成美軍人員傷亡，再搞小動作也能維持現在這種「鬥而不破」的格局。儘管美國國務卿蓬佩奧事後立即「消毒」，警告德黑蘭切勿把美方的「克制」誤當作「軟弱」；華府亦預告將對伊朗實施新一輪制裁，然而伊朗當局似乎不把華府的警告當回事。據稱，伊朗當局已準備重新提煉超越核協議規定純度上限的濃縮鈾。



「打」還是「不打」，對特朗普來說的確是個大問題，亦是一對難以調和的矛盾。眾所周知，特朗普以傳統孤立主義的形象競選總統，多次表明不會用美國人的金錢和兵力「打別人的仗」，又強烈批評小布殊、奧巴馬等前任總統把美國拖進中東的戰爭泥沼。為此，特朗普甚至不惜折損手下的國防部長並惹怒一眾盟國，獨排眾議從敍利亞撤軍。



特朗普雖然是孤立主義者，但與傳統孤立主義者「各家自掃門前雪」的主張不同，特氏高喊「讓美國再次偉大」的口號，被敵人打掉戰機（即使是無人機），公然在太歲頭上動土，是可忍孰不可忍？特別是特朗普一直把伊朗渲染成美國在中東的頭號敵人、是該地區的「萬惡之源」，隨着「極限施壓」不斷加碼，特氏手上的「非戰爭牌」愈來愈少，錦囊裏還有甚麼妙招？



大家可以看到，特朗普對待北韓，也是「講就兇狠，做就鬆手」。之前還在高喊要北韓嘗到美國人的「烈燄與怒火」，如今卻跟北韓領袖金正恩兩度舉行峰會，彼此互致「美妙」信函，堪稱「水乳交融」，伊朗把這一切看在眼裏，自然心領神會。然而，朝鮮半島的情況跟伊朗又有所不同，前者的周邊國家包括中國、日本、南韓等，基本上都不想自己家門口出現戰爭，美朝「和談」比較容易。



反觀伊朗在區內的對手，包括以色列、沙特及阿聯酋等，無不想滅掉伊朗，在這幫盟友積極「勸進」的情況下，美國開戰的壓力只會愈來愈大。更別說特氏身邊有蓬佩奧和國家安全顧問博爾頓兩大鷹派幹將不斷在耳邊吹風，而特氏本人一門心思超越奧巴馬等歷任總統，一舉殲滅伊朗，無疑是擺在眼前的極大誘惑，到底他可以「忍手」到幾時，值得世人關注。