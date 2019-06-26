神州觀察：掃黑嚴打村霸　淨化中國鄉村

中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於加強和改進鄉村治理的指導意見》，明確提出要將掃黑除惡堅決落實到農村基層，提出要杜絕「村霸」等黑惡勢力對基層政權的侵蝕，顯示村霸問題依然威脅村民安全和農村發展。



《意見》提出，要嚴厲打擊干擾破壞村換屆選舉的黑惡勢力、宗族勢力，並堅決把受過刑事處罰、存在村霸和涉黑涉惡、涉邪教等問題的人清理出村幹部隊伍；完善鄉村治理的體制機制，構建共建共治共享的社會治理格局，建設充滿活力、和諧有序的鄉村社會；並明確指出，嚴打村霸要落實縣鄉黨委的主體責任，落實鄉鎮黨委直接責任。



與去年初中央發布掃黑除惡通知提到農村村霸不同的是，今次中央文件專門針對村霸，表明各地雖然之前查處大批涉黑涉貪村官，但農村基層組織黑社會化依然嚴重；特別是明年內地就要實現消滅赤貧目標，但各地農村扶貧工作依然充斥腐敗，大批扶貧資金落入村官手中，要順利完成扶貧目標，惟有清洗村官隊伍。



官方資料顯示，一些省份村官案件超過了農村扶貧領域職務犯罪的半數，有的市縣更高達七成至八成。中央巡視辦早前曾公布，全國各地市縣巡察十四萬三千個行政村，發現民眾反映強烈的突出問題三十九萬個，包括貪污挪用集體資產、截留私分、虛報冒領扶貧款等腐敗問題，數據反映內地村一級政權已大面積潰爛。



事實上，內地基層村幹部被形容是村霸，一點也不誇張。去年初以來，全國各地鄉村被打掉的黑惡分子不計其數，其中一些村官的惡行更是令人髮指。例如貴州遵義有村支書，一提到他的名字，村裏小孩都不敢哭鬧；河南有村支書連官員、公安都敢打；有村支書更被村民稱為「皇上」，還威逼村民給其磕頭；甚至有村官騷擾婦女不成，一怒之下殺害女子一家三口，當中或可窺見到全國鄉村亂象。



在官場貪腐的大環境下，內地村政權的陷落亦與鄉村民主改革失敗有關。鄉村選舉變質，買票賄選、暴力拉票等歪風盛行，不少村政權成了家族或黑道勢力的領地，不少地方的村幹部行為霸道，作風粗暴，甚至涉黑涉惡，綁架基層民意。而背後自然還有保護傘，村官們利用貪腐得來的財富層層賄賂，將鎮官、縣官、市官一起拖落水，大家一榮俱榮，一損俱損。



顯然，面對遍地村霸，明年要實現全面脫貧，二○二一年要實現小康社會第一個百年目標，任務相當艱巨。如果沒有全民參與監督，僅靠地方政府整治鄉村，根本就難以徹底摧毀基層黑勢力的關係網，結果就是，清理了一批黑幫村霸，又來一批更黑的村霸，中國鄉村依然難以安寧。