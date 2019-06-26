功夫茶：幾千蚊捉隻老鼠　懶官僚物非所值

特衰政府懦弱無能，行政、司法、立法全線落閘，香港幾乎停擺，見到呢一幕，搞事分子固然拍手稱快，一班廢官懶官亦掩住半邊嘴笑，可以響應示威者「號召」，攞正牌「執埋嘢走」、「放有薪假期」喎，仲唔得其所哉！



呢嗱，家陣鼠疫殺到埋身，人類感染大鼠戊型肝炎個案達五宗之多，冠絕全球，只可惜急驚風遇着慢郎中，食環署防治蟲鼠懶散成性，出工不出力，元朗區議會尋日召開會議討論鼠患問題，有區議員就控訴食環署每年喺環境衞生方面花費逾億港元，但捉到嘅老鼠只有萬鬆啲隻，成本過高，建議署方加強滅鼠工作，並且喺區內衞生黑點加裝閉路電視捉垃圾蟲。



如果話老饕最怕冇啖好食，咁懶官肯定最怕衡工量值。有人計過數，港府過去十一年耗費接近十七億元防治鼠患，每年平均開支一億五千萬元，以食環署前年捕殺嘅老鼠計算，平均每隻盛惠三千七百大元，唔怪得有人慨嘆「鼠命至重，有貴千金」；反觀民間「鼠王」，三千幾銀已經可以做足全日，殲滅十零廿隻小菜一碟。懶官係咪物有所值，大家心照喇。



鼠患問題講咗N年，地區人士鬧爆之餘，立法會議員亦多次炮轟食環署滅鼠不得其法，例如以鼠餌情況計算老鼠數量，根本反映唔到實況。唔使問阿貴，官老爺例牌又係意見接受，態度照舊，有人擔心大鼠戊型肝炎落地生根成為風土病，絕對唔係杞人憂天！



鬼咩，港產官僚奉行「多一事不如少一事，少一事不如不做事」哲學，反映喺滅鼠上，負責官員唔係一味hea做，倣效姜太公願者上鈎嘅故智，用番薯、蘿蔔做鼠餌，就係推三阻四，藉口多多，廢噏「香港老鼠比外國同類聰明」。最離譜嘅係，港府最近風風火火，推出「全城清潔行動」，以為井無壓力不出油，人無壓力輕飄飄，食署官僚畀人捽多兩捽點都要交吓功課喇，點知班友一個月淨係捉到三千幾隻老鼠咁大把，計起上嚟同正常年均數字相差無幾，唔到你唔服。



《笑林廣記》有一則故事︰有條友窮極無聊，將佛珠掛喺貓頸上，眾鼠以為貓修心養性，大搖大擺結隊而出，結果死傷慘重，寓意世上率多假意修行、佛口蛇心之人。今時今日港產高官信天主上帝係咪真心唔知，但對鼠輩們嘅「好生之德」卻肯定天地可表，老鼠家族大可放一萬個心。



一節見則百節知，「落閘政府」就係咁嘅嘞，細嘅有細嘅藏污納垢，大嘅有大嘅庇奸護淫，成個香港烏煙瘴氣，宜居不再，走得摩冇鼻哥呀老友！