世界視線：俄佔漁人之利　以失中東話權

中東外交有一條潛規則：萬大事要問過俄羅斯人。雖然美伊衝突及以巴問題都與俄羅斯國家利益無直接關係，但各涉事國都不約而同加以拉攏，再次證明普京的中東策略比美國穩健和優秀。敍利亞內戰就是極好例子，美軍以攻打恐怖分子為名，行推翻阿薩德政權之實，最終反讓俄軍有藉口進駐大馬士革，獲得一塊中東的立足點。由此可見，美國這部戰爭機器善戰而不善治，普京則懂得火中取栗，漁人得利。



為報復擊落美軍無人機，特朗普簽署行政命令制裁伊朗最高精神領袖哈梅內伊，對方強硬回應「談判之路永遠中斷」，這時俄方又伸出友誼之手，承諾將聯合各國反對華府單方面行動。俄駐奧地利大使對中東諸國說得最明白不過：「華盛頓說不在意你們與伊朗的貿易是否符合國際法。你必須阻止美國，如果你不這樣做，即使你是他的盟友，你也會受到懲罰。美國剝奪了其他國家的部分主權，你喜歡嗎？」大多數中東人相信深有同感，要還區內太平，美國必須大政奉還，而美國宿敵俄羅斯就是他們實現這個目標的希望。



這讓以色列陷入尷尬。總理內塔尼亞胡依靠美方扶持，錫安主義便是美國猶太勢力立足中東的一面旗幟，在中東舉目無親的他別無他選，需要特朗普粗暴干政，包括承認耶路撒冷和戈蘭高地的主權，他怎樣處理以俄關係？美以曾經歷一段不和的冷戰期，內氏一方面擺出親近普京的姿態，另一方面換來華府回心轉意，這次外交搖擺無疑是成功的。問題是，親美的以國已失去與普京叫板的能力。內氏雖當面呼籲俄方遠離伊朗，但已失去牙力，俄國外長拉夫羅夫這時已與埃及攜手，支持以巴兩國方案。



以俄關係不再對等，以方淪為美俄代理人戰爭下的一枚棋子，這又可以怪誰？不就是內氏過分依賴美方干涉，導致以國在區內的地位下降嗎？美國主導的巴林會議現正舉行，開宗明義幫助以色列修補與波斯灣國家的關係，唯獨以巴缺席。巴勒斯坦藉抵制會議捍衞主權，內氏卻將自己的失勢表露無遺。中東亂局，暫時是俄國領先，以方大大落後。