產評：中美鬥爭白熱化　極端市況機會增

距離周末中美領導人會面的日子愈近，有關中美布局的消息就愈多，惟特點是再沒有人提及縮減貿易赤字的初衷，反之是科技冷戰及金融戰的憂慮，足見中美衝突已不能再單以貿易戰來形容。面對「單邊市」機會驟增，投資者實不宜輕舉妄動。



表面上，美國總統特朗普看似佔盡上風，但近日不斷有美國各大企業團體力勸總統三思，斷不能與中國完全割裂，因關稅所引發的「蝴蝶效應」會曲線打擊經濟，不利角逐連任。舉例來說，若特朗普對餘下逾3,000億美元中國進口貨品加徵關稅，其中有大約1,670億美元貨品是手機、筆記型電腦、平板電腦、智能音箱及遊戲機等消費性電子產品，將無可避免要加價。



由於大部分消費者不會急於追逐潮流而更換該些電子產品，只要價格提升，就會拖慢更換周期，繼而延長整個科技產品推陳出新的時間表。單是「等」，就足以拖垮整體經濟增長，主因是目前社會以「智能產品」為主，涉獵多個產業發展及職位，除了日常生活，從農產品到製造業都與科技息息相關，各產業鏈的發展很大程度倚賴消費者更新產品的速度。因此，若特朗普對民生相關產品加徵關稅，所引發的雪球效應絕不能輕視。更何況事到如今，就算中美「握手」，亦難以避免一場科技暗戰，問題是特朗普會否讓它浮面，演變成真正冷戰。



除了科技，中美金融戰亦是重大考驗。周一有媒體報道指，個別大型中資銀行涉嫌違反美國對北韓制裁命令而遭到調查，可能面臨被制裁風險，有機會不能涉獵美國金融體系。由於報道正值敏感時刻，不禁讓人揣測是美方刻意增添談判籌碼。目前的形勢是，一旦中美「反枱」，勢必頓時引爆金融戰，早前不少內地重量級高官已放風，人民幣兌每美元必要時須「破七」，再加上歐美央行減息、放水呼聲極高，各國貨幣競爭性貶值將造成天下大亂，諸如南韓及東南亞等小型經濟體會率先陷入蕭條。



面對目前變幻難測的市況，大行已警告市場承受不起中美「翻臉」，一旦猶如二月「特金會」般不歡而散，全球短期內必然陷入經濟危機，股市恐直插式大瀉兩成，即技術上陷入熊市，聯儲局七月不只是減息，而是要狂削一厘。



縱使兩國領導人明白利害所在，但中美始終是兩個截然不同的經濟體，要怎樣做到兩全其美，實是考驗智慧的時候。投資者與其靠估，倒不如靠邊站。