正論：跪叩反對派　無牙虎停擺

本報正論多次強調，外國勢力滲入香港，反對修訂《逃犯條例》是一場爭奪管治權的戰爭。事實證明，反對派不斷發動示威衝擊，成功令到修例叫停，意猶未盡，乘勝追擊，癱瘓立會、圍堵警總、佔領政府機關如稅務大樓等等行動連珠炮發。香港政府輕敵大意，節節敗退，頻頻「落閘」，瀕臨停擺。美國黨爭引發聯邦政府停擺，洋奴漢奸照辦煮碗在香港搞這一套。



重災區立法會最先失守，除了暫緩修訂逃犯例，比較敏感的《國歌法》二讀及「明日大嶼」部分撥款亦受影響押後處理，大量民生撥款包括四間醫院重建工程，受到泛民在議會搞對抗而不能如期批出。行政會議同病相憐，連續兩個星期休會，雖未有公布原因，大家亦估計是怕受示威衝擊。



用「驚弓之鳥」去形容現時政府上下最為貼切。恐懼蔓延周邊的公共機構及法定組織，選管會原定周二舉行區議會選舉活動建議指引公眾諮詢大會，有網民號召出席以圖阻止會上討論褫奪參選人的指引，選管會便基於安全理由而取消會議。另外，「土地共享先導計劃」本來在六月尾或七月提交，但因社會氣氛緊張，拖延推出，對未來公私營房屋供應構成嚴重影響。牽一髮動全身，何況現在特區政府如被反對派綁手綁腳按在地上毆打，五勞七傷，運作癱瘓，陷入無政府狀態。



毛澤東說過，美帝國主義是紙老虎、一切反動派都是紙老虎。顧名思義，反動派看來張牙舞爪，看似可怕，實際不足為懼。特區高官若可吸收這句話的精要，面對反對派步步相逼，絕對不會像現在般自亂陣腳捱打。可是，政府內充斥黃皮白心、讀幾句英文就以為高高在上的官僚，視內地為落後地區，對中央陽奉陰違，自不會學習已故領導人經驗，結果吃虧在眼前。



漢奸洋奴只會學舌做走狗，不真正懂得主人的政治智慧。美國已故總統羅斯福有一句名言：我們唯一值得恐懼的就是恐懼本身。香港有一支龐大的警隊，裝備精良，背後還有駐港解放軍，在危急時候支援。中央全力支持特區政府管治，可謂要槍有槍，要炮有炮，何以會像無牙老虎，畏懼一小撮暴徒，方寸大亂，自毀長城？大批市民上街，只是一時受到煽動，發洩情緒。政府只要做好本分，改善施政，紓解民困，就不會有這麼多怒民。



不治已病治未病，政府未有做好把關工作，任由反中亂港分子滋生，就像特區的癌細胞，一直潛伏，現在大舉發作，當務之急就是抗癌，而不是諱疾忌醫。反對派目的是癱瘓政府運作，敗壞三權，壓制警權，從而奪取管治權，特區政府動不動跪低求饒，正中敵人下懷。



中國國歌《義勇軍進行曲》有一句歌詞：「冒着敵人的炮火前進」，香港訂立《國歌法》一拖再拖，現在又二讀無期，軟弱的政府反而與國歌唱反調「敵進我退」。退一步不保證海闊天空，再退多幾步更是萬丈懸崖，跌下粉身碎骨。政府一定要堅強站起來，果斷應對，首先不能再容許政府大樓及公共設施被佔領，行政及立法機關須盡快恢復正常運作。起來！起來！香港政府必須硬起來，打好眼前關鍵的一場仗。