一個知法犯法、醜聞不絕的人當上律政司司長，一個不知是何居心、對反中亂港集團及其總舵主所犯下的種種惡行一再包庇放生的律政司司長，香港律政司的工作會是甚麼樣子，香港法治會遭怎樣的破壞，香港的政治生態、社會環境、人心走向會如何險危惡變，一國兩制會怎樣被徹底摧垮，是不言而喻的，是有大量的可怕和恐怖的事實給人看的。



最驚心動魄的一幕，乃時下這場因修訂《逃犯條例》而掀起的政治風暴——一場電閃雷擊、法治破損、暴亂驟起的政治風暴。一個司法掌門人之「個人所為」能在一年多的時間裏對一個國際大都市的法治造成如此大而深的破壞，世所罕見，鄭若驊可進甚麼甚麼「大全」也。



這當然不只是鄭司長一己神通。首先，她是特首林鄭月娥的死黨，無論她怎麼胡作非為或乾脆不作為，怎麼醜聞滿天、民憤極大，林鄭都會死保她。



其次是朝廷一早被林鄭和鄭司長的「義氣聯盟」拿住，不敢動鄭司長一根毫毛，大概還要像對林鄭似的「理解、尊重、支持」她的工作。三是反中亂港集團及其喉舌已勢力坐大，只要受到司法保護，政治能量必能瘋狂增長，可肆意摧毀法治。



四是英夷一百五十年殖民統治，影響根深柢固，回歸時從制度到人事「一個不少」直通特區，和鄭若驊「心心相印」者大有人在，自有所謂「群體效應」，能量放大。



五是今次修訂《逃犯條例》趕上中美大國博弈，反對派將其瘋狂政治化、國際化，充當漢奸，內外勾結，鄭若驊的「庇護」培育遂在一個大舞台上發揮了大作用，風助火勢，火借風威，易建破壞香港法治的蓋世奇功也。



現在，鄭若驊和林鄭都陷入吼其下台的怒濤之中。她倆雖對反對派都有庇護縱容之功，都在今次風波中對反對派有跪低投降之舉，但在反對派和外部勢力更大圖謀之下，借她們的「人頭」再上層樓乃勢所必致，她們將成被廢棄的舊電池乃不移之下場。最有趣的是，朝廷還要保其乎？