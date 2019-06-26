有位京官曾經慨嘆，香港是一本難讀的書。沒錯，這本書是英國人根據殖民統治的需要，歷時一百多年精心編寫，暗藏機關，錯綜複雜，中國人確實不容易讀懂。特別是中央政府從一開始就掉以輕心，既沒有深入研究，也沒有認真防備，以致錯誤理解，荒腔走板。中央最大的謬誤是將「五十年不變」理解為「五十年不管」。鄧小平曾明確指出，切不要以為香港的事情全由香港人來管，中央一點都不管，就萬事大吉了，這是不行的，這種想法不實際。他並提出警告，如果中央把甚麼權力都放棄了，就可能會出現一些混亂，損害香港的利益。



回歸二十二年來的事實證明，鄧公確有先見之明。其繼任者們正是因為自動放棄權力，對所有事情放任自流，對所有問題視而不見，香港才會亂到如此地步。儘管中央強調要由愛國愛港者治港，但事實恰恰相反，回歸後只是換了一面旗幟，其餘都沒有改變，管治班子充斥港英餘孽和無間道，即使特首和主要官員由中央任命，也無能為力。加上教育領域和輿論陣地被反對派控制，他們顛倒黑白，操弄民意，許多人受到洗腦而失去獨立思考能力，導致整個社會充滿反共反中情緒。



最不可思議的是，外部勢力對香港事務的干預愈來愈肆無忌憚，反觀中央一直畏首畏尾，只能被動應對，絲毫沒有主人家的味道。中央恐洋懼美倒也罷了，奇就奇在連洋走狗也不敢碰，所謂的全面管治權，根本不知從何說起。



常說盡信書不如無書，既然英國人編寫的這本書難讀，中央就應該另起爐灶，重新編寫一本更適合香港實情的書。而在此之前，首先必須弄清楚這些問題：香港回歸到底有何意義？一國兩制到底想達到甚麼目的？為甚麼只收回主權而不收回治權？為甚麼回歸二十二年了，香港人心反而愈行愈遠？為甚麼愛國愛港受盡打壓，反中亂港反而備受呵護？