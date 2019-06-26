反修訂《逃犯條例》風波爆發，「六一六遊行」後，本地一所大學發表最新民意調查，不用猜，眾司長中評分最低依舊是律政司司長鄭若驊，比上月還下跌，繼續「墊司底」，是上任年半以來的新低，不但反彈乏力，預計低處未算低，尋底無望。



其實香港市民都算手下留情，以鄭的表現零分也嫌多，應該是負分才最準確。今次連串示威衝擊其實是一四年佔領行動種下的惡果，漢奸黎智英等三十九名搞手依然逍遙法外，律政司放生他們繼續替年輕人「洗腦」，鼓吹上街，違法達義。鄭司長儼如黎的保護傘，黎刑恐東方報業集團記者案，有圖有片證據確鑿，兩年來未檢控，東方及受害人十二度去信查問，律政司虛答廢話，庇護黎智英之心路人皆見。



只不過一年半，鄭司長對法治造成的破壞程度前無古人，更帶來骨牌效應，令三權崩壞，警權受辱，六成市民不滿政府表現，特首林鄭月娥的評分亦下跌創新低，鄭若驊已成為政府負資產，林鄭務必清除這毒瘤，切勿整個政府「攬炒」陪葬。



如果一般稍有廉恥之心的人，見到自己在市民心目中的評價如此低下，被譏為「避政司司長」，尊嚴盡失，都應該意興闌珊，「腳痛」也好，「心痛」亦可，找個下台階體面地離去，現在鄭若驊賴死不走，所謂問責制名存實亡。鄭司長你的道歉不但來得遲而且毫無誠意，香港市民最盼望還是你的辭職信，律政司需要換人大整頓，香港的法治才有重生的一天。



香港政府曾經出現一位大言不慚視「民望如浮雲」的前特首曾蔭權爵士，鄭司長看來是青出於藍，更進一步，視民望如無物，把怨聲當耳邊風，戀棧權位，以為做其鴕鳥便能安然度過這場九七年以來最大的政治危機。奉勸鄭司長及早回頭，辭職以謝天下，莫等到最後審判，曾蔭權最終的下場大家有目共睹吧！