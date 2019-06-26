擺在眼前鐵一般的事實，就是以林鄭月娥為首的特區政府已經不再獲得港人的信任，不但管治團隊分崩離析、建制派跳船求生、公務員離心離德，民望更如江河日下，管治已經敲起喪鐘。如果特首是由普選產生，政府必須總辭並進行改選，這是唯一選擇，而且勢在必行。



中文大學香港亞太研究所於本月十七至二十日，即政府宣布暫緩修例後所做的民調顯示，超過六成受訪市民表示不滿意政府表現，這是九七年特區政府成立以來最高，而滿意政府表現的就不足兩成。對政府表示不信任的有近四成九人，表示信任的只有兩成二；而特首及三司的評分亦創新低，顯示市民對政府不信任，不論政府推出甚麼政策都不會支持。這個政府還可以管治下去嗎？



行政長官及三位司長的表現評分簡直不忍卒睹，林鄭表現的評分較上月下跌十點六分，僅得三十七點五分，是上任以來最低；政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波的評分同樣下跌，分別只有三十七分及三十四點四分，律政司司長鄭若驊評分為二十六點八分，繼續「墊司底」。



政府修訂《逃犯條例》引發政治風暴，人心虛怯，社會動盪，「修例三人組」特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超，實在難辭其咎，必須問責下台，尤其是知法玩法、徇私枉法、醜聞纏身的鄭若驊必須立即「走人」。鄭若驊日前出席立法會會議後多次被問到會否辭職下台時，厚着臉皮，拒絕回應。「鄭若驊下台平民憤」的聲音眾口鑠金，甚至是不同政治立場的人難得一致的「共識」。有建制派人士認為，鄭若驊已成特區政府的負資產，也是一個沉重的政治包袱，這個政治包袱一日不除，特區政府將會無法運作，香港永無寧日。



林鄭月娥六月十八日在「道歉記者會」對於會否下台以示負責的提問，不作正面回答，只說尚有許多重大的經濟民生政策需要她去推動，希望市民給她一個機會繼續為香港服務；但是，由她主持的行政會議已經連續兩個星期「休會」，不少必須在行會拍板的重大政策停擺，林鄭月娥「事不避難」的「志氣」似乎已被消磨殆盡，如今變成龜縮特首，臨難圖苟免。當日意氣風發，如今敗象畢呈。從政的人必須要曉得「上台應念下台時」的進退之道，戀棧權位又解決不了問題，由於不獲市民信任，徒增北京主子的憂疑，結果如何不問可知。大事難事看擔當，逆境順境看氣度。臨難圖苟免是沒有擔當，順境時不可一世，逆境時方寸大亂，是沒有氣度，這種人不要說治港，連管理自己都成問題。林鄭政府可以休矣！