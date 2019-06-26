大批示威者日前包圍灣仔稅務大樓及入境事務大樓，阻塞通道之餘更大呼小叫，令人反感，然而他們卻洋洋得意，認為這樣已有效癱瘓政府運作。從網上新聞直播影片可見，他們「玩𨋢」玩個不亦樂乎，不是層層按停，就是阻止升降機門關上，結果有受害市民忍無可忍出手制止，示威者隨即起哄，聲大夾惡話對方打人，聲稱要報警。



哈哈哈，見過好笑的，未見過這麼好笑的。同一班人早幾日才圍堵警總，彷彿跟警察有不共戴天之仇，如今闖了禍又高呼要警察打救，世界上有比這更好笑的事嗎？如此無厘頭橋段，相信連周星馳都要寫個服字。



「反送中」者之精神分裂當然不止於此，不少網民對共產黨恨得咬牙切齒，但別說他們每天的衣食住行離不開「made in China」，甚至連有得揀的時候，他們也要選擇送錢給共產黨使。例如不少人一邊反中，一邊在中資銀行開戶、申請信用卡、做按揭；又如這麼多外資公司的股票不買，偏偏持有大量中資股票；還有，年輕人十居其九鍾情淘寶，淘少一日也會身痕，如此種種，不勝枚舉，大家身邊一定認識這類人，如果這都不算精神分裂，怎樣才算？



香港是中國一個特別行政區，這是無論如何都不能改變的事實，示威者日日鬧事，玩殘市民，玩死香港，除了所謂癱瘓了港府運作，對中央政府有甚麼影響？香港對中國的經濟重要性已愈來愈輕微，回歸之初，香港佔中國GDP約兩成，如今只佔不足百分之三，人們還要被政治沖昏頭腦，盲目反中，結果只會加速香港死亡。到時不是提早一國一制，就是中央索性放棄香港，這對港人來說是好事還是壞事？當這些年輕人畢業後找不到工作，只能日日瞓街，難道這就是他們口中偉大崇高的民主？



羅馬不是一天建成，但毀掉只需一天。香港恐怕也是一樣，百多年光輝傳奇，將極速毀於自己人之手。