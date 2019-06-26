特首林鄭月娥的工作太不容易，操持香港這份家業已經困難，不少人還要將台灣總統選舉的成敗得失也算到她身上，真是「難為了家嫂」！



香港想修訂《逃犯條例》，惹來號稱先後共有三百多萬人次上街示威，以人口比例計算，有人認為可打破世界紀錄。不少示威者恐懼中共政權，台灣民進黨也以恐共作招徠，港台兩地一呼一應，因此近日民進黨的支持度大升，蔡英文連任總統的機會陡然大增。據說此事讓北京領導層震怒，一把火快要燒到林鄭的頭上云云。



上述傳言炒得沸沸揚揚，我則半信半疑，如果是真的，只能證明朝堂之上的為政者目光短淺，不懂棋盤式思維，太着眼於一時的得失。



一般人的思想太受條條框框束縛，俗語說「唔識轉彎」。北京不喜歡台灣民進黨，好像就馬上得卯足勁將它扳下台。真是這樣嗎？豈不聞老子說：「將欲取之，必固與之」？



你想台灣人厭棄民進黨，不一定要盡快趕它下台，相反，應該給它多掌權一段日子。這年頭，最容易讓民心散失的，是在台上之人；最容易蓄積實力的，是在台下的等待者。如果我是北京領導人，會叫台灣國民黨千萬別急於重奪政權，就讓蔡英文多做一會兒，也讓民進黨多爛一會兒，到爛透了，才一舉摘下來。



謀政者要通世道、時變，本欄已講過很多遍，這是一個「打大佬」的年代，誰在上位，誰就容易受靶。綜觀全球民主國家，幾乎沒有一個元首、一個執政黨是可享高民望的，你只要「做大做強」，人們就特別看不順眼。



過去二十年，台灣每一任總統，香港每一任特首，統統都是愈做愈惹人討厭的，到下台了，人們才慢慢再發掘出他們的優點。所以，北京如果真是相中了國民黨的郭台銘、韓國瑜，也不必急於去用，何妨多待幾年。